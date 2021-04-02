На украинских танках Т-64БВ замечены учебные "лазерные пушки"

Источник изображения: Фото: "Бриз"

Во многих армиях мира стремятся максимально приблизить проводящиеся учения к условиям реальной боевой обстановки. Для этого конструкторы разработали так называемые "лазерные имитаторы стрельбы и поражения". Например, в Советском Союзе подобное оборудование появилось на танках еще в конце 70-х годов.

В отличие от старых образцов, новая техника более компактная и надежная. Она позволяет реалистично проводить учебные сражения, в ходе которых "противники" могут "стрелять" друг в друга безобидными лазерными импульсами, при этом обеспечивается высокая безопасность личного состава и экономия боеприпасов.

Источник изображения: Фото: "Бриз"

Что характерно, в настоящее время подобные средства доступны даже не самым передовым армиям, например украинской.

Так, в недавнем репортаже телерадиостудии "Бриз" военного ведомства Незалежной с полигона "Широкий лан" были замечены танки Т-64БВ с "лазерными пушками", закрепленными на настоящих 125-мм орудиях. Утверждается, что это продукция национального производства, хотя ранее сообщалось о закупках в США.

Источник изображения: Фото: "Бриз"

По мнению военных экспертов, прогонка через этот полигон бригад ВСУ значительно повышает их уровень боевой подготовки. Полученные навыки наверняка будут применены в ходе возможного наступления на Донецк и Луганск.

Дмитрий Лемешко