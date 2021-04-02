Минобороны получит головную атомную подлодку проекта "Ясень-М" ко Дню ВМФ России

Ранее предполагалось, что это произойдет в мае-июне

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Головная атомная подводная лодка проекта 885М шифр "Ясень-М" "Казань" будет передана флоту ко Дню Военно-морского флота РФ, который в этом году отмечается 25 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Произошел небольшой перенос сроков передачи "Казани" флоту. Субмарина будет передана ко Дню ВМФ", - сказал он.

По предыдущим планам предполагалось, что это событие произойдет ориентировочно в мае-июне. По данным другого источника ТАСС, по состоянию на начало марта ожидался еще один контрольный выход субмарины в море, после чего будет проведена ревизия узлов и механизмов.

В пресс-службе ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), где строят подлодки проекта 885М, не стали комментировать ТАСС эту информацию.

Головная АПЛ проекта 885М "Ясень-М" "Казань" была спущена на воду 31 марта 2017 года. 25 сентября 2018 года вышла на заводские ходовые испытания. Сроки передачи ее флоту неоднократно переносились. Глава ОСК Алексей Рахманов сообщал, что в планах передать подлодку флоту в 2020 году. 9 декабря в интервью газете "Красная звезда" командующий Северным флотом Александр Моисеев сказал, что она завершит все государственные испытания до конца года. Однако по ряду причин АПЛ не выполнила в установленные сроки запланированную программу государственных испытаний. 31 декабря в пресс-службе "Севмаша" сообщили, что АПЛ "Казань" передадут в 2021 году. Известно, что программу пусков крылатых ракет "Калибр" и "Оникс" "Казань" в ходе испытаний выполнила успешно и других пусков не планируется.