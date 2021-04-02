Войти
ТАСС

Минобороны получит головную атомную подлодку проекта "Ясень-М" ко Дню ВМФ России

357
0
+1
АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень-М"
АПЛ "Казань" проекта 885М "Ясень-М".
Источник изображения: © Пресс-служба ПО "Севмаш"

Ранее предполагалось, что это произойдет в мае-июне

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Головная атомная подводная лодка проекта 885М шифр "Ясень-М" "Казань" будет передана флоту ко Дню Военно-морского флота РФ, который в этом году отмечается 25 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Произошел небольшой перенос сроков передачи "Казани" флоту. Субмарина будет передана ко Дню ВМФ", - сказал он.

По предыдущим планам предполагалось, что это событие произойдет ориентировочно в мае-июне. По данным другого источника ТАСС, по состоянию на начало марта ожидался еще один контрольный выход субмарины в море, после чего будет проведена ревизия узлов и механизмов.

В пресс-службе ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), где строят подлодки проекта 885М, не стали комментировать ТАСС эту информацию.

Головная АПЛ проекта 885М "Ясень-М" "Казань" была спущена на воду 31 марта 2017 года. 25 сентября 2018 года вышла на заводские ходовые испытания. Сроки передачи ее флоту неоднократно переносились. Глава ОСК Алексей Рахманов сообщал, что в планах передать подлодку флоту в 2020 году. 9 декабря в интервью газете "Красная звезда" командующий Северным флотом Александр Моисеев сказал, что она завершит все государственные испытания до конца года. Однако по ряду причин АПЛ не выполнила в установленные сроки запланированную программу государственных испытаний. 31 декабря в пресс-службе "Севмаша" сообщили, что АПЛ "Казань" передадут в 2021 году. Известно, что программу пусков крылатых ракет "Калибр" и "Оникс" "Казань" в ходе испытаний выполнила успешно и других пусков не планируется.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Компании
ОСК
Севмаш
Проекты
2020-й год
885 Ясень
Калибр КР
СФ
Похожие новости
04.03.2021
Источник: головную подлодку проекта 885М "Казань" передадут ВМФ России в мае-июне
01.12.2020
АПЛ "Казань" успешно провела новую ракетную стрельбу на испытаниях
27.07.2020
Источник: государственные испытания АПЛ "Казань" начнутся в первой половине августа
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
01.08.2016
День ВМФ России: время подвести итоги обновления российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.04 10:02
  • 2
Сердюков наряду с ОАК возглавит и ОСК
  • 02.04 09:44
  • 1
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 02.04 09:34
  • 7
В Воронеже планируют выпускать до 12 Ил-112 в год
  • 02.04 09:30
  • 2
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 02.04 05:41
  • 2185
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.04 03:13
  • 3
Второй полет первого опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В
  • 02.04 01:06
  • 14
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 02.04 00:37
  • 82
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 01.04 21:54
  • 1
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 01.04 21:38
  • 30
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 01.04 20:20
  • 11
Вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю
  • 01.04 18:53
  • 25
Защитим любой ценой
  • 01.04 17:20
  • 2
«Лады» приоритет: бесшумной подводной лодке нашли место службы
  • 01.04 17:15
  • 4
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 01.04 14:42
  • 4
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?