В России собираются производить беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2

Как сообщил турецкий журнал "Türk Havacılık Haberleri ve Diğer Canavarlar", издаваемый Турецкой ассоциацией авиационной промышленности (Türk Havacılık Sanayicileri Derneği), российская компания ООО "Новые беспилотные системы" из Нижнего Новгорода в 2020 году заключила соглашение с турецкой компанией Baykar Defense (входяшей в состав группы Baykar) об организации совместного производства получивших широкую известность турецких разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 для их продвижения на росийском рынке.

Сборка турецких разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 на предприятии Baykar Defense в Стамбуле (с) Baykar Defense

В публикации сообщается, что ООО "Новые беспилотные системы" является новым и пока неизвестным игроком на российском оборонном рынке, однако неофициальные источники издания связывают эту фирму со структурами "одного из российских олигархов, близких к Путину". Предполагается, что со стороны российских инициаторов сделки делается попытка предложить БЛА Bayraktar TB2 Министерству обороны России или другим российским силовым структурам в качестве альтернативы весьма медленно продвигающимся российским проектам БЛА этого класса - как можно понять, имеется в виду прежде всего долгостройный БЛА "Корсар", разработанный ярославским АО "КБ "Луч". Якобы проект уже имеет поддержку Министерства обороны России.

Сообщается, что соглашение было подписано еще летом 2020 года, то есть до громких успехов БЛА Bayraktar TB2 во Второй Карабахской войне. При этом требованием российского партнера является оснащение собираемых в России беспилотных комплексов "доступными" системами (в основном, российского и китайского производства), поскольку многие штатные системы Bayraktar TB2 имеют западное происхождение и недоступны в России ввиду санкций. В связи с этим, сообщается, что в варианте БЛА для российской стороны, условно обозначаемого на Baykar Defense как Bayraktar TB2-R, в частности, применена электронно-оптическая станция производства китайской компании Chongqing Yuanqian Electro-Optical Science And Technology Co., Ltd., а также навигационный модуль российского производства с использованием аппаратуры ГЛОНАСС. БЛА сохраняет двигатель Rotax 912, широко доступный на коммерческом рынке. Наземная станция управления комплекса дорабатывается при участии белорусского ОАО "АГАТ - системы управления" с широким использованием белорусских комплектующих. Сборку аппаратов и станций управления предполагается вести в Нижнем Новгороде, первоначально комплекты для сборки планера должна поставлять Baykar Defense, наземные машины будут выполняться на шасси КамАЗ. Неясен вопрос с вооружением, хотя российский партнер заявляет о планах использования боевых систем российского производства, в том числе боепрпасов, в инициативном порядке разработанных ООО "ОКБ "Авиаавтоматика" (Курск).

Согласно публикации, в 2021 году в Турции планировалось начать летные испытания опытного образца Bayraktar TB2-R, сейчас находящегося в стадии изготовления. При этом указывается, что руководство Baykar Defense вынуждено проявлять определенную "дипломатическую ловкость", поскольку одновременно компания выполняет крупный заказ на комплексы Bayraktar TB2 для Украины.