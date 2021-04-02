Единая дальневосточная авиакомпания подписала план закупки самолетов

Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» подписала дорожную карту закупки самолетов с Минпромторгом России и Государственной транспортной компанией (ГТЛК).

По словам главы Минвостокразвития Алексея Чекункова, в дорожной карте прописан график поставок российских самолетов Sukhoi Superjet 100 и Ил-114.

«Мы подписали дорожную карту закупки воздушных судов <…>, где есть график поставки российских самолетов Sukhoi Superjet, Ил-114 и легкомоторного судна, которое пока еще министерство промышленности готовит. Надеемся, что им может стать «Байкал», — приводит его слова ТАСС в четверг, 1 апреля.

В середине марта гендиректор «Авроры» Константин Сухоребрик рассказал в интервью «Известиям», что не исключает закупку региональных самолетов западного производства для единого дальневосточного авиаперевозчика.

По его словам, что авиакомпании на Дальнем Востоке интересуют в первую очередь региональные самолеты и машины для местных авиалиний.

В январе Алексей Чекунков сообщил, что объем направленных правительством России на субсидированные перевозки средств составил 5 млрд рублей.