РФ считает Кубу ключевым партнером в латиноамериканском регионе - вице-премьер Борисов

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Россия расценивает Кубу в качестве своего ключевого партнера в латиноамериканском регионе, характер отношений двух стран создает необходимые условия для развития сотрудничества в ряде областей на взаимовыгодной основе, заявил в среду вице- премьер РФ Юрий Борисов.

"Куба - наш ключевой партнер и надежный союзник в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Ценим стратегический характер российско- кубинского межгосударственного взаимодействия, базирующегося на принципах дружбы и взаимоуважения и не подверженного текущей внешней конъюнктуре, - заявил зампред правительства РФ. - Благоприятный политический фон двусторонних связей создает необходимые условия для поступательного развития торгово-инвестиционного, научно-технического, культурно- гуманитарного сотрудничества. Намерены сохранить и приумножить имеющиеся достижения по всему комплексу российско-кубинских отношений: от политических до военно-технических", - сказал Борисов во время заседания российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно- техническому сотрудничеству в Гаване.".

По словам вице-премьера РФ, особую роль в этих вопросах играет деятельность межправительственной комиссии, "которая служит эффективным механизмом для полноформатного укрепления двусторонних связей на взаимовыгодной основе".