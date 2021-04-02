Войти
Интерфакс-АВН

РФ считает Кубу ключевым партнером в латиноамериканском регионе - вице-премьер Борисов

372
0
0
Гавана
Демонстрация на улицах Гаваны. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Вязьмитинов

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Россия расценивает Кубу в качестве своего ключевого партнера в латиноамериканском регионе, характер отношений двух стран создает необходимые условия для развития сотрудничества в ряде областей на взаимовыгодной основе, заявил в среду вице- премьер РФ Юрий Борисов.

"Куба - наш ключевой партнер и надежный союзник в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна. Ценим стратегический характер российско- кубинского межгосударственного взаимодействия, базирующегося на принципах дружбы и взаимоуважения и не подверженного текущей внешней конъюнктуре, - заявил зампред правительства РФ. - Благоприятный политический фон двусторонних связей создает необходимые условия для поступательного развития торгово-инвестиционного, научно-технического, культурно- гуманитарного сотрудничества. Намерены сохранить и приумножить имеющиеся достижения по всему комплексу российско-кубинских отношений: от политических до военно-технических", - сказал Борисов во время заседания российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно- техническому сотрудничеству в Гаване.".

По словам вице-премьера РФ, особую роль в этих вопросах играет деятельность межправительственной комиссии, "которая служит эффективным механизмом для полноформатного укрепления двусторонних связей на взаимовыгодной основе".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Куба
Россия
США
Персоны
Борисов Юрий
Похожие новости
19.10.2020
Планы приобретения танкеров для вывоза нефти из Венесуэлы
30.09.2019
Военно-техническое сотрудничество Москвы и Каракаса будет расширяться
28.01.2019
Россия надеется на продолжение взаимодействия с Венесуэлой по линии ВТС
03.07.2018
Эксперт рассказал, какой будет Российская армия через десять лет
16.03.2016
«Порой они возвращаются» - Ил-96-400М
16.01.2014
Что такое Ту-204СМ?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.04 10:02
  • 2
Сердюков наряду с ОАК возглавит и ОСК
  • 02.04 09:44
  • 1
Мобильная рота ДНР получила внедорожники с пулеметами и ПТУР
  • 02.04 09:34
  • 7
В Воронеже планируют выпускать до 12 Ил-112 в год
  • 02.04 09:30
  • 2
Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей
  • 02.04 05:41
  • 2185
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.04 03:13
  • 3
Второй полет первого опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В
  • 02.04 01:06
  • 14
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 02.04 00:37
  • 82
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 01.04 21:54
  • 1
Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА
  • 01.04 21:38
  • 30
САУ "Малка" применили как высокоточное оружие на максимальную дальность в ходе учения в Амурской области
  • 01.04 20:20
  • 11
Вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю
  • 01.04 18:53
  • 25
Защитим любой ценой
  • 01.04 17:20
  • 2
«Лады» приоритет: бесшумной подводной лодке нашли место службы
  • 01.04 17:15
  • 4
Австралия будет производить собственные управляемые ракеты - премьер
  • 01.04 14:42
  • 4
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?