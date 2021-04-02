В чем особенности начавшегося 1 апреля призыва в армию

Сегодня, 1 апреля, в России официально стартовал весенний призыв на военную службу. По указу президента страны, который "РГ" опубликовала 30 марта, с апреля по середину июля в строй поставят 134 тысячи 650 новобранцев.

Прививка для новобранца

Ровно год они проведут в армии, на флоте, а также в воинских частях других силовых министерств и ведомств, где законом предусмотрена военная служба. В частности, в МЧС и Росгвардии.

В Генштабе уже пообещали: как и две призывные кампании прошлого года, нынешний набор молодых солдат организуют с соблюдением особых санитарно-эпидемиологических мер. Так, перед отправкой в войска всех новобранцев обязательно протестируют на наличие коронавируса. Парней с Covid-19 в армию, разумеется, не возьмут, а отправят лечиться. По прибытию часть в Вооруженных сил всем желающим призывникам сделают прививку вакциной "Спутник V".

Накануне начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский рассказал о некоторых других особенностях весеннего набора молодых солдат. По словам генерала, призыв на военную службу организуют в 83 субъектах РФ. В войска не будут направлять жителей Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа. Призывные мероприятия там проводятся раз в год - осенью.

А в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов Российской Федерации - Республике Саха (Якутия), Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, а также в Чукотском автономном округе - парней призывают в армию только с 1 мая по 15 июля. То есть набор молодых солдат этой весной и летом там состоится.

Пост в военкомате

Другая особенность весеннего призыва-2021 заключается в том, что к работе с будущими солдатами допустят только сотрудников военных комиссариатов, прошедших вакцинацию от коронавируса или переболевших Covid-19 и имеющих антитела. "Это позволит исключить риски заражения призывников и дополнит комплекс ранее установленных противоэпидемиологических мер", - объяснили в Минобороны РФ.

Там добавили, что успешно апробированные и доказавшие свою эффективность в прошлом году профилактические меры позволили избежать проникновения опасной инфекции в Вооруженные Силы. С учетом такого опыта в военкоматах уже создали запасы медицинского имущества, медикаментов и оборудования. На склады заранее завезли продовольствие и вещевое имущество для новобранцев весны-2021. А призывные и сборные пункты обеспечили бесконтактными термометрами, медицинскими масками, бактерицидными лампами и дезинфицирующими средствами.

Кроме того, с началом призывных мероприятий в комиссариатах выставят медицинские посты. Там станут проверять температуру у сотрудников, призывников и посетителей. А потоки молодых людей разведут так, чтобы их контакты с другими людьми внутри военкомата были минимальными.

"Зеленый" солдат в синей форме

Как и в прежние годы, перед отправкой призывников к местам службы их переоденут в новенькую повседневную форму одежды. У новобранцев ВМФ она будет черного цвета. У новобранцев ВКС и десанта - синей. Молодых солдат Сухопутных и других родов войск переоденут в форму защитного цвета.

Всем призывникам выдадут банковские и персональные электронные карты, а также армейские несессеры со средством для дезинфекции рук. Для перевозки ребят на призывные и сборные пункты будут использовать автотранспорт, прошедший специальную дезинфекционную обработку.

По прибытию на эти пункты всех призывников протестируют на наличие коронавируса. Процедура повторится в воинских частях, где предстоит служить новобранцам. По пути туда парни станут пользоваться медицинскими масками и дезинфицирующими средствами. А на остановках их изолируют от других пассажиров в залах ожидания железнодорожных вокзалов и аэропортов.

Для встречи и перевозки молодого пополнения в воинских частях выделят свой автотранспорт. А уже на территории полков и дивизий призывников разместят в отдельных помещениях - такой своеобразный карантин продлится 14 суток.

"Во всех военных комиссариатах и воинских частях выделены отдельные помещения для размещения (изоляции) сотрудников, призывников и военнослужащих при выявлении у них признаков респираторных заболеваний. Определен порядок их доставки специализированным транспортом (машинами скорой помощи) в медицинские организации для оказания экстренной помощи", - проинформировали в Минобороны РФ.

Пора домой

Там также объяснили, как этой весной и летом пройдет увольнение военнослужащих в запас. Перед их отправкой домой каждого предупредят о необходимости соблюдать в пути меры личной гигиены. Кроме того, "дембелей" обеспечат медицинскими масками и дезинфицирующими средствами.

В апреле-июле продолжится комплектование научных, научно-производственных и спортивных рот. В Вооруженных силах таких подразделений сейчас 17. Восемь научных рот базируются в военном инновационном технополисе "Эра" (Анапа). Есть еще четыре научно-производственные роты и пять спортивных подразделений.

Спроси о службе

В Минобороны РФ также сообщили, что с 15 апреля по телефонам 8(495) 498-96-96, 498-96- 97, 498-96-98 будет работать "прямая телефонная линия" Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба. Этот главк курирует все вопросы, связанные с призывом на военную службу. График работы "прямой линии" такой: вторник и четверг с 10 до 12 часов (время московское).

Кроме того, на официальном сайте Минобороны России в разделе "Контакты" (подраздел "Для граждан") молодые люди и их родители смогут обратиться со своими вопросами и проблемами в электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов, а также Северного флота. Для сведения: в разделе "Научные роты" на этом сайте перечислены требования к кандидатам на службу в таких подразделениях. Там же можно разместить резюме для дальнейшего отбора.

А в разделе "Служба по призыву" будущие солдаты и их близкие найдут нужные и актуальные сведения по данной теме. "Для удобства получения актуальной информации по вопросам призыва и быстрого доступа к соответствующему разделу на официальном сайте Минобороны России все желающие могут воспользоваться QR-кодом, специально разработанном для мобильных устройств связи", - сообщили в ведомстве.

Юрий Гаврилов