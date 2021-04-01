КС РФ приравнял премии военнослужащих-контрактников к зарплате

Конституционный суд РФ запретил взыскивать с военных-контрактников выплаченные им суммы премии, даже если их начисление было произведено с ошибкой. Статья 1109 Гражданского кодекса РФ "Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату" должна распространяться на подобные ситуации, установил суд.

Поводом для проверки послужила ситуация майора Владимира Носаева, которому в 2015 году выплатили более 150 тысяч рублей "дополнительного материального стимулирования" в соответствии с приказом министра обороны РФ. Однако прошедшая два года спустя в 2017 году ведомственная проверка посчитала эту премию необоснованной. После этого Носаева через суд обязали вернуть полученное.

Суд исходил из того, что дополнительная выплата не является "денежной суммой, предоставленной гражданину в качестве средства к существованию" - а статья 1109 ГК РФ разрешает не возвращать именно такие начисления.

По мнению заявителя, подобный подход нарушает конституционный принцип равенства перед законом и судом, поскольку позволяет "в отдельных случаях взыскать с военнослужащего-контрактника ранее произведенную ему дополнительную выплату без установления фактов недобросовестности указанного лица и счетной ошибки". Конституционный суд РФ с мнением заявителя согласился: статья 1109 сама по себе не противоречит Конституции РФ, однако не может толковаться только по букве закона.

- Ни в подпункте 3 статьи 1109 ГК РФ, ни в иных нормах действующего законодательства не содержится точного перечня платежей, к которым она применяется, - указал КС РФ. - Это позволяет судам, определив природу и целевое назначение выплаченной гражданину денежной суммы, отнести ее к подлежащей или не подлежащей возврату в качестве неосновательного обогащения.

В статье 1109 ГК РФ не содержится точного перечня платежей, к которым она применяется

КС также напомнил целый ряд своих решений, в которых неоднократно указывал, что суды общей юрисдикции обязаны, "не ограничиваясь установлением одних лишь формальных условий, исследовать по существу фактические обстоятельства дела".

В случае Владимира Носаева денежное довольствие военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, следует отнести к выплатам, приравненным к заработной плате. А приказ минобороны предусматривает возможность обеспечения дополнительными выплатами - дополнительным материальным стимулированием по результатам службы - за счет бюджетных средств, выделенных на денежное довольствие военнослужащих.

- Основания и условия предоставления указанной выплаты, характеризующие ее правовую природу, позволяют признать ее составным элементом системы оплаты воинского труда, - к такому выводу пришли судьи КС.

Соответственно, на данную выплату должны распространиться положения статьи 1109 ГК РФ. А в основу рассмотрения ситуаций, когда выплата была начислена необоснованно, должен быть положен принцип добросовестности сторон. Поэтому неправильно будет возлагать на военнослужащих бремя негативных последствий, связанных с допущенными при начислении и выплате дополнительного вознаграждения нарушениями, полагает КС РФ.

То есть в случае выявления обстоятельств, препятствовавших предоставлению такого материального стимулирования, уже после получения выплаты, ее получатель не должен нести ответственность, в том числе материальную. Дело Владимира Носаева подлежит пересмотру.

Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)