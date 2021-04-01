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Военно-промышленный курьер

В турецкой оборонке нашли шпионов

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Источник изображения: vpk-news.ru

Силы безопасности Турции задержали 19 человек, обвиняемых в шпионаже в оборонной промышленности страны.

Все арестованные подозреваются в связях с движением Hizmet («Служение») исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которое местные власти называют «террористической сетью» (FETÖ). Об этом сообщает информационно-аналитический портал Ahval.

Среди задержанных — бывшие сотрудники местной оборонной компании Turkish Aerospace Industries (TAI), четверо работали в крупнейшей оборонной фирме страны Aselsan.

Другими подозреваемыми являются бывшие члены контролируемых государством организаций, в том числе Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBITAK), производителя ракет Roketsan и компании по производству военного программного обеспечения Havelsan. Бывшие работники оборонной промышленности обвиняются в связях с высокопоставленными представителями движения Гюлена по стационарным телефонным линиям, пояснило государственное информагентство Anadolu со ссылкой на расследование, которое координирует Национальная разведывательная организация Турции (MİT).

Напомним, постоянно проживающего в США с 1999 года исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена турецкие власти считают лидером «террористической сети» FETÖ и «идейным вдохновителем» попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года. Анкара добивается от американской стороны экстрадиции Гюлена из США, пишет Eadaily.

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Страны
США
Турция
Продукция
Anadolu УДК
Компании
Aselsan
Roketsan
TAI
Tata Motors
TUBITAK
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