Российское оборонное предприятие возьмется за решение ключевой проблемы создания современных отечественных малых БПЛА

Одной из ведущих тенденций в современном самолетостроении является расширение доли беспилотных летательных аппаратов в авиационном парке с одновременным ростом сфер их применения. При этом для самих БПЛА явно наметилось стремление к уменьшению массогабаритных показателей - опережающее развитие демонстрирует класс малых БПЛА.

Связано это во многом с миниатюризацией бортовой аппаратуры, позволяющей обеспечить малым БПЛА такой уровень возможностей, который ещё недавно могли продемонстрировать только беспилотники среднего и тяжелого классов. Для гражданской сферы применения миниатюризация позволяет снизить расходы на производство и эксплуатацию, а в военной сфере - ещё и повысить скрытность применения за счёт уменьшения заметности в оптическом и радиодиапазонах.

Но уменьшение размеров БПЛА создаёт и серьезные проблемы. В летной части они связаны с увеличением влияния погодных условий на работу техники. Только для преодоления ветрового сноса требуется обеспечить аппаратам скорость порядка 0,3-0,5 Маха. Для крупных и средних БПЛА такая скорость давно не считается высокой. Однако по мере уменьшения размеров БПЛА происходит уменьшение чисел Рейнолдса и непропорционально возрастает значение мощности (тяги) двигателя, потребной для достижения высоких скоростей.

Энерговооруженность малых БПЛА для достижения сопоставимой скорости должна быть значительно выше, чем у их более крупных собратьев. Необходимый уровень энерговооруженности могут обеспечить только реактивные двигатели. Для самолетостроения первоочередное значение имеют турбореактивные двигатели - как наиболее экономичные в воздушной среде. Но оснащение ТРД малых БПЛА связано с рядом проблем, в первую очередь - необходимостью обеспечить достаточный уровень надёжности, мощности и экономичности при уменьшении массогабаритных показателей. Неудивительно поэтому, что всего несколько стран в мире производят турбореактивные двигатели для малых БПЛА. Россия, пока что, в число этих стран не входит. Самый легкий отечественный серийный ТРД весит порядка 17 кг. При этом, один из самых компактных российских ТРД - МД-45, разработанный ещё в СССР, при массе в 26 кг имеет тягу всего 60 килограмм в секунду, в то время как современные ТРД малых тяг обеспечивают тягу порядка 10 кгс на кг собственного веса. Например, ТРД J-850 японской фирмы Sophia Precision имеет тягу 9 кгс при массе в 1 кг, а это далеко не самый современный ТРД малых тяг.

Из этих данных видно, что, к сожалению, в части создания ТРД малых тяг в отечественной промышленности наметилось серьезное отставание от передовых мировых образцов.

Преодолеть это отставание и в кратчайший период вывести на мировой уровень отечественные ТРД для малых БПЛА - такую задачу поставило перед собой одно из предприятий ОПК - ИЭМЗ "Купол", который входит в Концерн ВКО «Алмаз-Антей». В одном из интервью генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов, заявил, что на "Куполе" начались работы по созданию серийного производства ТРД для малых БПЛА. При этом отечественные ТРД малых тяг, не должны уступать зарубежным аналогам ни по массогабаритным показателям, ни по надёжности, экономичности и мощности. Создание отечественных турбореактивных двигателей для малых БПЛА, позволит резко повысить их летные характеристики, расширить сферу применения и эффективность использования.

Исходя из объективных факторов, таких как наличное оборудование и квалификация персонала, можно предположить, что на ИЭМЗ "Купол" имеются все возможности для быстрого развертывания производства ТРД. Ожидается, что подготовка производства, в том числе изготовление необходимого стендового оборудования, будет проведена в сжатые сроки.

Являясь одним из ведущих предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, ИЭМЗ «Купол» обладает достаточной культурой производства и необходимыми технологиями для производства изделий практически любого уровня сложности. Все ранее анонсированные «Куполом» проекты по разработке и освоению в производстве новых высокотехнологичных изделий были реализованы успешно.

Автор: Лев Фролов