«Лады» приоритет: бесшумной подводной лодке нашли место службы

Субмарина «Кронштадт» войдет в состав Балтийского или Северного флотов

Первой серийной бесшумной подводной лодке «Кронштадт» проекта 677 («Лада») нашли место службы. Новейшая дизельная субмарина может остаться на Балтике или войти в состав Северного флота. «Лада» является одним из самых амбициозных проектов ВМФ России. Постройка субмарин сильно затянулась из-за долгой разработки революционной энергоустановки. Пока в них устанавливают обычные дизель-электрические двигатели. Производимый подлодкой уровень шума не превышает показатели обычных звуков моря, отметили эксперты. А уникальная гидроакустическая станция и вооружение позволяют ей уничтожать корабли, суда и подводные объекты противника.

Трудный проект

В настоящее время прорабатывается вопрос размещения новейшей дизельной подводной лодки, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Это первая серийная субмарина проекта 677 «Лада». После приёма в состав ВМФ корабль останется на Балтийском флоте. Хотя не исключено, что он совершит переход и пополнит состав Северного флота. Ранее сообщалось о том, что «Кронштадт» направят на Тихий океан. Но, по словам собеседников издания, пока от такого решения отказались.

В марте этого года Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что в ближней перспективе флот получит две лодки проекта 677 — «Кронштадт» и «Великие Луки». В планах построить ещё две. Решение о дальнейших закупках, по его словам, примут по итогам практической эксплуатации серийных образцов.

Контракт на постройку третьей и четвёртой серийных субмарин Минобороны заключило с «Адмиралтейскими верфями» два года назад. Но его практическая реализация пока не началась. Гендиректор предприятия Александр Бузаков заявил, что и в этом году новые подлодки проекта «Лада» заложены не будут. Как и все предыдущие строить их планируется не с перспективной воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ), а с обычной дизель-электрической.

Пока в составе ВМФ находится только головная подлодка «Санкт-Петербург», построенная в 2010-м. В прошлом году после многолетней эксплуатации на Северном флоте её перевели в Кронштадт на техобслуживание и модернизацию.

Готовящаяся к передаче флоту в 2022 году первая серийная субмарина — «Кронштадт» — была заложена почти 16 лет назад и строилась по усовершенствованному проекту. По сравнению с «Санкт-Петербургом» на ней усовершенствовали навигационную систему и установили более тихую и мощную электродвигательную установку. Также добавили возможность применять крылатые ракеты «Калибр» из торпедных аппаратов. Такие же изменения будут внедрены и на «Великих Луках» — лодка пока ещё не спущена на воду.

По заявлениям разработчиков, из-за новых технических решений заметность «Лад» уже ниже, чем у серийно строящихся сейчас дизель-электрических подводных лодок (ДЭПЛ) проекта 636.3 «Варшавянка». После установки воздухонезависимой энергоустановки их шумность окажется ниже фонового уровня в море. То есть обнаружить их будет практически невозможно.

— Сегодня на Балтийском флоте у нас в строю находится фактически только одна лодка — «Дмитров», построенная в 1980-е годы, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Год назад туда была направлена еще «Санкт-Петербург», но она все это время стоит в Кронштадте. Очевидно, там есть необходимость в новых субмаринах. Они нужны в том числе для обеспечения испытаний надводных кораблей, в частности, их противолодочного оборудования. Бывало, для этих целей в акваторию приходилось перегонять лодки Северного флота.

По словам эксперта Северный флот тоже нуждается в новых многоцелевых подводных лодках. Там несут службу несколько субмарин проекта «Варшавянка», которые уже далеко не новые. Но на Балтике этот вопрос стоит острее, отметил Дмитрий Болтенков. В последние годы другие государства региона, в том числе входящие в НАТО, активно развивают свои подводные силы. Поэтому, по его словам, вывести подводные силы Балтийского флота на новый уровень было бы весьма актуально.

Безвоздушные сложности

Главным достоинством новейших «Лад» разработчиками заявлялась её передовая ВНЭУ на водородных топливных элементах. С ней подводная лодка могла бы двигаться, не всплывая на поверхность, до трёх недель. По этому показателю она приблизилась бы к АПЛ. Но разработка мощной и безопасной ВНЭУ является сложнейшей научно-технической задачей.

В 1950-е годы в России построили около 30 дизель-электрических подводных лодок с замкнутым циклом работы, не требовавших всплытия для подзарядки. Но обеспечить тогда надёжность и безопасность энергоустановки не удалось и от их использования быстро отказались.

Современные «Лады» планировалось оснастить двигателем с электрохимическим генератором разработки ЦКБ МТ «Рубин». Водород планировалось не хранить на борту в баках высокого давления, а вырабатывать из дизельного топлива и кислорода. Такая схема более безопасна и обеспечивает низкий уровень шума. Но разработка двигателя пока не завершена, что привело к задержкам постройки лодок.

В 2019 году сообщалось, что создание ВНЭУ было приостановлено из-за отсутствия финансирования. Но в том же году Минпромторг и «Рубин» подписали новый контракт на продолжение разработки, который планируется завершить к середине 2020-х.

Свою версию воздухонезависимой двигательной установки проектируют и в АО «СПМБМ «Малахит». Там предлагается использовать газотурбинный двигатель замкнутого цикла, который можно задействовать как в надводном, так и в подводном положении.

Мировой тренд

Строительство неядерных лодок, способных неделями оставаться под водой, заметно активизировалось в 21 веке. Сейчас некоторые морские соседи нашей страны уже обладают одной или несколькими субмаринами такого типа. Среди них Турция, Швеция и Япония.

В мире используется сразу несколько технологий ВНЭУ. Но ни одна из них пока не предполагает полного отказа от дизель-электрической установки. Они лишь временно заменяют её при движении под водой.

Водородные топливные элементы, похожие по принципу действия на перспективный двигатель «Лад», используются на германских подводных лодках проектов 212 и 214. Эти субмарины уже стали популярным экспортным продуктом и производятся для флотов Италии, Норвегии, Турции, Греции и Южной Кореи. Подобный же механизм будет использован на испанских ДЭПЛ типа S-80.

На шведских лодках типа «Готланд» в роли ВНЭУ применён двигатель Стирлинга. Такую же систему используют японские разработчики на проекте «Сорю». В прошлом году в Японии первыми в мире спустили на воду перспективную ДЭПЛ с литий-ионными аккумуляторами. Лёгкие и энергоёмкие они обеспечивают ей возможность оставаться под водой неделями при поддержании высокой скорости хода.

Быстрый прогресс в аккумуляторных технологиях вызвал начало разработки полностью электрических субмарин. На них можно будет отказаться от установки двигателей внутреннего сгорания. По пока ни один из таких проектов не реализован.

Антон Лавров