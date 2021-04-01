Войти
Интерфакс-АВН

Более 20 российских кораблей будет представлено на Военно-Морском салоне в Петербурге

50
0
0
Флаги Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Флаги Международного военно-морского салона в Санкт-Петербурге. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Санкт-Петербург. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Демонстрационный раздел Международного Военно-Морского салона (МВМС) 2021 года будет представлен более чем 20 кораблями, катерами и судами из состава Военно-Морского флота и Пограничной службы ФСБ России, сообщает пресс-служба салона.

В экспозицию войдут дизель-электрическая подводная лодка проекта 677Э, большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636, фрегат проекта 22350, корвет проекта 20380 "Стойкий", малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов", патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев".

Кроме того, у причала Морского вокзала будут представлены малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово", патрульный катер проекта 03160 "П-461", противоминный корабль базовой зоны проекта 12701 "Александр Обухов", большой гидрографический катер проекта 19920 "Евгений Гницевич", малое гидрографическое судно проекта 19910 "Николай Скосырев", малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков", десантный катер на воздушной каверне проекта 21820 "Лейтенант Римский-Корсаков", быстроходный десантный катер на воздушной каверне проекта 11770 "Д-1441", катер специального назначения проекта 21980 "Нахимовец", морской буксир проекта 02790 "МБ-96", пограничный сторожевой катер 2 ранга проекта 12200, шифр "Соболь", пограничный сторожевой катер 2 ранга проекта 12150, шифр "Мангуст", пограничный сторожевой катер на воздушной подушке проекта А25, шифр "Парус".

Ранее сообщалось, что Десятый Международный военно-морской салон "МВМС-2021" состоится с 23 по 27 июня в Петербурге.

Конгрессно-выставочную и деловую программы МВМС-2021 планируется разместить на площадке КВЦ "Экспофорум".

Показ кораблей, катеров и судов предполагается у причалов Морского вокзала с использованием части территории ВК "Ленэкспо" для размещения катеров и судов на прилегающей акватории, а также организацией прохода на эту территорию от причалов Морского вокзала.

Для обеспечения переговоров с иностранными делегациями и показа кораблей рассматривается возможность использования свободных помещений Морского вокзала.

МВМС с 2003 года проводился на территории выставочного комплекса "Ленэкспо". Постановлением правительства Санкт-Петербурга в ноябре 2019 года утвержден проект планировки территории, включающей "Ленэкспо", для возведения объектов капитального строительства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
21820 Дюгонь
Александр Обухов
Соболь
Проекты
03160 Раптор
11770 Серна
12150 Мангуст
12200 Соболь
12322 Зубр
19910
19920 Баклан
20380 Корвет-1
21631 Буян-М
21980 Грачонок
22160
22350
22800 МРК
636.3
677 Лада
877 Палтус
Выставки
МВМС
Похожие новости
27.07.2020
Более 80 кораблей и самолетов: как прошел Парад ВМФ-2020
11.07.2019
Международный военно-морской салон открывается в Санкт-Петербурге
11.07.2019
В Санкт-Петербурге начинает свою работу IX Международный военно-морской салон MBMC-2019
22.07.2015
«Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
25.06.2015
Наш ответ «Мистралю», беспилотный катер и суперавианосец: новое лицо российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.04 00:41
  • 73
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 31.03 23:11
  • 33
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 31.03 21:36
  • 12
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 31.03 21:28
  • 7
Вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю
  • 31.03 20:15
  • 9
Защитим любой ценой
  • 31.03 17:24
  • 5
Ученый заявил, что лунный шаттл "Корвет" будет востребован после 2030 года
  • 31.03 16:59
  • 1
Конструктор заявил, что боевой экраноплан "Лунь" остается мощнейшим оружием XXI века
  • 31.03 16:24
  • 2
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?
  • 31.03 16:06
  • 1
Авианосный ящер достоин стапеля
  • 31.03 15:44
  • 1
Второй полет первого опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В
  • 31.03 15:18
  • 4
Лазерные копья для армии России
  • 31.03 15:14
  • 2
Военно-техническая дипломатия
  • 31.03 15:13
  • 2
РФ не позволит США говорить с собой с позиции силы - Песков
  • 31.03 15:13
  • 1
Вице-премьер РФ Борисов отправляется в Каракас
  • 31.03 12:26
  • 2
Время оптимизаторов