Более 20 российских кораблей будет представлено на Военно-Морском салоне в Петербурге

Санкт-Петербург. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Демонстрационный раздел Международного Военно-Морского салона (МВМС) 2021 года будет представлен более чем 20 кораблями, катерами и судами из состава Военно-Морского флота и Пограничной службы ФСБ России, сообщает пресс-служба салона.

В экспозицию войдут дизель-электрическая подводная лодка проекта 677Э, большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636, фрегат проекта 22350, корвет проекта 20380 "Стойкий", малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов", патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев".

Кроме того, у причала Морского вокзала будут представлены малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово", патрульный катер проекта 03160 "П-461", противоминный корабль базовой зоны проекта 12701 "Александр Обухов", большой гидрографический катер проекта 19920 "Евгений Гницевич", малое гидрографическое судно проекта 19910 "Николай Скосырев", малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков", десантный катер на воздушной каверне проекта 21820 "Лейтенант Римский-Корсаков", быстроходный десантный катер на воздушной каверне проекта 11770 "Д-1441", катер специального назначения проекта 21980 "Нахимовец", морской буксир проекта 02790 "МБ-96", пограничный сторожевой катер 2 ранга проекта 12200, шифр "Соболь", пограничный сторожевой катер 2 ранга проекта 12150, шифр "Мангуст", пограничный сторожевой катер на воздушной подушке проекта А25, шифр "Парус".

Ранее сообщалось, что Десятый Международный военно-морской салон "МВМС-2021" состоится с 23 по 27 июня в Петербурге.

Конгрессно-выставочную и деловую программы МВМС-2021 планируется разместить на площадке КВЦ "Экспофорум".

Показ кораблей, катеров и судов предполагается у причалов Морского вокзала с использованием части территории ВК "Ленэкспо" для размещения катеров и судов на прилегающей акватории, а также организацией прохода на эту территорию от причалов Морского вокзала.

Для обеспечения переговоров с иностранными делегациями и показа кораблей рассматривается возможность использования свободных помещений Морского вокзала.

МВМС с 2003 года проводился на территории выставочного комплекса "Ленэкспо". Постановлением правительства Санкт-Петербурга в ноябре 2019 года утвержден проект планировки территории, включающей "Ленэкспо", для возведения объектов капитального строительства.