На «Волхове» осмотрелись в отсеках на дне Балтики

Экипаж дизель-электрической подводной лодки совершил погружение на глубину 190 метров в морских полигонах Балтийского флота.

В ходе глубоководного погружения была проверена работа всех систем и механизмов. Также отрабатывался алгоритм действий при управлении на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

Погружение обеспечивали корабли и спасательное судно «СС-750», сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

Кроме того, подводники провели учения по борьбе за живучесть, отработке боевых расчетов с условным применением торпедного, минного и ракетного оружия.

«Волхов» – дизель-электрическая подлодка проекта «Варшавянка» серии 636.3, которая существенно отличается от прежних. Такие «Варшавянки» предназначены для борьбы с кораблями и субмаринами, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств этих подлодок – низкий уровень шумности.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)