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Военно-промышленный курьер

На «Волхове» осмотрелись в отсеках на дне Балтики

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипаж дизель-электрической подводной лодки совершил погружение на глубину 190 метров в морских полигонах Балтийского флота.

В ходе глубоководного погружения была проверена работа всех систем и механизмов. Также отрабатывался алгоритм действий при управлении на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

Погружение обеспечивали корабли и спасательное судно «СС-750», сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

Кроме того, подводники провели учения по борьбе за живучесть, отработке боевых расчетов с условным применением торпедного, минного и ракетного оружия.

«Волхов» – дизель-электрическая подлодка проекта «Варшавянка» серии 636.3, которая существенно отличается от прежних. Такие «Варшавянки» предназначены для борьбы с кораблями и субмаринами, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств этих подлодок – низкий уровень шумности.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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Страны
Польша
Продукция
С-75
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
877 Палтус
БФ
Военные учения
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