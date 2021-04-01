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Время электроники

В 2020 году рекордно вырос мировой рынок полупроводниковых материалов

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Микроэлектроника
Микроэлектроника.
Источник изображения: industry-hunter.com

По данным отраслевой ассоциации SEMI, объединяющей производителей полупроводниковой продукции и соответствующего оборудования и материалов, мировой рынок полупроводниковых материалов в 2020 году вырос по сравнению с 2019 годом на 4,9% и достиг рекордного значения 55,3 млрд долларов.

Предыдущий рекорд в размере 52,9 млрд долларов был установлен в 2018 году.

По данным SEMI, в 2020 году выручка от производства материалов для изготовления кристаллов и корпусов составила 34,9 млрд долларов и 20,4 млрд долларов соответственно, что на 6,5% и 2,3% больше по сравнению с 2019 годом.

Крупнейшим региональным рынком полупроводниковых материалов 11-й год подряд остается Тайвань. В 2020 году здесь было потрачено на полупроводниковые материалы 12,4 млрд долларов. Это неудивительно, если вспомнить, что Тайвань является местом сосредоточения полупроводниковых производств. В то же время, благодаря активному наращиванию мощностей на второе место вышел материковый Китай, оттеснив Южную Корею. На рынках Северной Америки и Европы в прошлом году наблюдался спад.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
Южная Корея
Проекты
2020-й год
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