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Армия США испытает роботов-носильщиков

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MUTT
MUTT.
Источник изображения: General Dynamics Land Systems

Американская компания General Dynamics Land Systems в апреле 2021 года поставит Армии США несколько колесных транспортных наземных роботов MUTT, которые пройдут финальные испытания. Как пишет Jane’s, начать мелкосерийное производство новых роботов планируется к сентябрю текущего года, а в конце года американские военные могут принять MUTT на вооружение.

Робота MUTT американские военные выбрали по итогам тендера SMET, проводившегося с 2017 года. В этом тендере, помимо General Dynamics Land Systems, участвовали компании Applied Research Associates/Polaris Defense, HDT Expeditionary Systems и Howe & Howe. Они предлагали военным роботизированную версию колесного багги MRZR, колесного робота WOLF и гусеничный аппарат RS2-H1.

Робот MUTT способен перевозить грузы массой до 454 килограммов. Аппарат может работать на протяжении 72 часов, преодолевать расстояние до 100 километров. При этом в движении аппарат может вырабатывать до 1 киловатта электричества для подзарядки переносных устройств, а на стоянке — до 3 киловатт. Робот способен работать в полностью автоматическом режиме или под управлением оператора.

На MUTT можно установить дистанционно управляемый боевой модуль или платформу запуска разведывательных беспилотников. Робота также можно использовать для эвакуации раненых. Роботы-носильщики в Армии США будут использоваться в первую очередь для перевозки части экипировки, боеприпасов и провизии бойцов, а также для разведки. Предполагается, что благодаря таким роботам мобильность подразделений повысится.

В конце прошлого года американская компания QinetiQ поставила Армии США первую партию из четырех легких наземных гибридных роботов RCV-L. Эти машины будут использоваться для испытаний системы взаимодействия роботизированных комплексов с людьми во время боевых операций. Такие испытания запланированы на 2022 год. В проверках также будут использованы более крупные роботы Textron RCV-M.

Василий Сычёв

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
General Dynamics
QinetiQ
Textron
Проекты
БПЛА
Робот
РТК
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