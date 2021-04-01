Humble Motors разработала мощный электровнедорожник с 8 метрами солнечных панелей

Humble One

Калифорнийский стартап Humble Motors разработал концепт мощного электрического внедорожника Humble One, способного проезжать до 100 км в день за счет энергии солнечных батарей, интегрированных в его крышу. Их площадь составляет около 7,5 кв. м, что обеспечит полноценную зарядку аккумуляторов даже в отсутствие сети.

Машина больше напоминает кроссовер, чем внедорожник. Однако силовые характеристики говорят сами за себя – 1020 л. с. отметая все сомнения в его истинном предназначении. Вес электромобиля составляет 1814 кг, что на 350 кг легче Tesla Model S Plaid при такой же мощности, но значительно большем пробеге – 800 км против 625 км у Tesla. Новичок также быстрее – он разгоняется до 100 км/ч быстрее на 1,99 сек. Впрочем, все это ему еще только предстоит доказать на практике.

Humble One

На самом деле площадь батарей на крыше концепта составляет всего 4,5 кв. м. Оставшиеся 3 кв. м приходятся на боковое остекление и раскладываемые на парковке дополнительные панели. Так что в полной мере «солнечные» достоинства Humble One его владельцы смогут оценить, оказавшись на трассе, пролегающей через пустыню. Как сообщили в Humble Motors, компания уже получила предварительные заказы на сумму свыше 20 млн. долларов при цене 109 000 долларов за машину. Начало серийного производства запланировано на начало 2024 года.