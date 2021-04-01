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Техкульт

Странная запись в Твиттере Стратегического командования США устроила немалый переполох

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В понедельник 29 марта 2021 года на официальной странице Стратегического командования США в Твиттере появилось странное послание. Набор загадочных символов «;l;;gmlxzssaw» выглядел крайне подозрительно и сразу породил массу конспирологических теорий. Кто-то «узнал» в этом коды запуска ракет с ядерными боеголовками, другие сочли это посланием для шпионов, третьи провели связь с вторжением инопланетной армады. Но реальность, как часто бывает, оказалась гораздо более странной и нелепой.

Твит быстро удалили, и военные принесли извинения за то, что всех переполошили, но уточнять детали произошедшего не стали. Журналистам пришлось надавить на них, прибегнув к Закону о свободе информации, после чего официальный представитель ведомства Кендалл Купер дал ответ. Не называя имен и мест, он сказал, что ответственный за администрирование страницы Стратегического командования сотрудник работал из дома, отвлекся, а в это время его маленький ребенок «поиграл» с родительским смартфоном. То есть, это просто детская шалость, не более того. Военные уточнили – никакого взлома, хакерской атаки или иных агрессивных действий не было, национальной безопасности ничего не угрожает. Но вот это как раз и вызывает сомнение у экспертов, потому что Стратком прямо отвечает за контроль не только над ядерным арсеналом США, но и информацией, с ним связанной. Любые сообщения от него в публичном пространстве имеют статус заявлений государственной важности, поэтому ситуация, когда какой-то малыш запросто публикует на официальном правительственном канале ерунду, гораздо больше, чем простая халатность. Что и порождает множество неприятных вопросов относительно регламентов порядка и безопасности в этом ведомстве.

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Страны
США
Проекты
ИТ
Ядерный щит
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