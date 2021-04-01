DARPA разрабатывает гигантский летающий авианосец с тысячами дронов на борту

Авианосец Helicarrier

Руководство Пентагона вынашивает планы по созданию летающих авианосцев – специальных транспортных самолетов, на борту которых разместятся тысячи недорогих боевых дронов-«гремлинов». Разработка проекта поручена исследовательскому подразделению Пентагона DARPA.

Как сообщает издание The Economist, в соответствии с проектом самолет-матка в районе выполнения миссии вначале запустит многотысячный рой дронов «Гремлин», управляемых оператором, а по ее завершении соберет их обратно. Для сбора беспилотников на борт самолета будет задействована специальная лента, покрытая клейким веществом, к которой они будут поочередно прилипать. Правда, такую технику посадки никому до сих пор не удалось осуществить на практике. На первый взгляд летающие авианосцы кажутся излишне сложными по сравнению с их морскими «собратьями». Однако военные в последнее время высказывают обеспокоенность в связи с все увеличивающейся дальностью действия антикорабельных ракет, в отдельных случаях уже превышающей дальность действия палубных истребителей, что делает авианосцы в целом бесполезными. По мнению руководителя программы «Гремлин» Скотта Вержбановского, рои сравнительно дешевых БПЛА способны посеять хаос в стане противника, прежде чем будут уничтожены.