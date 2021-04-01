Зачем Украина пугает себя «российским вторжением»

В Киеве прозвучала новая серия заявлений о готовности ВСУ «идти в наступление» в Донбассе и о том, что Россия якобы сконцентрировала огромные военные силы на украинской границе. С чем связано текущее обострение на линии соприкосновения с непризнанными республиками и почему в последнее время украинские военные отличаются особо агрессивной риторикой?

Верховная рада Украины на внеочередном заседании "осудила действия России" "в связи с эскалацией" в Донбассе. Этому предшествовал доклад в Раде главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал-полковника Руслана Хомчака, который заявил, что "Россия наращивает войска вдоль государственной границы Украины на севере, востоке и на юге".

Ранее генерал Хомчак заявил, что ВСУ "морально готовы" к наступлению в Донбассе. "Идти в наступление? Ну конечно, возможно", – сказал он, добавив, что войска "должны быть готовы" к тому, чтобы "защитить территориальную целостность и независимость" Украины, а для этого нужно быть готовыми "и наступать, и обороняться, и вести маневренные действия" при "любых условиях". "Конечно, мы готовимся к наступлению... у нас есть опыт ведения войны на востоке Украины", – приводит его слова РИА "Новости" со ссылкой на украинское издание "Гордон".

При этом Киев не фиксирует подготовки России к открытому военному конфликту с Украиной, сказал он. "Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся – и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает ситуацию так, что завтра ее не будет", – заявил Хомчак, добавив, что в целом "угроза есть", так как Москва "не отказалась от своих планов".

Но это лирика, а в Верховной раде генерал Хомчак изрядно нагнал на депутатов страху. По его словам, "по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины на временно оккупированных территориях Украины и Автономной Республики Крым удерживается 28 батальонных тактических групп противника, а именно в Брянской, Воронежской, Ростовской и на территории временно оккупированного Крыма. Но в последнее время с разных регионов РФ под видом контрольных занятий за зимний период учений поддержания боевой готовности и общей подготовки к будущим совместным стратегическим учениям "Запад 2021" вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины на севере, на востоке и на юге".

Согласно докладу Хомчака, "ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что вместе с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы Украины создает угрозы военной безопасности государства". Он добавил, что с 2014 года за время "оккупации полуострова Крым" Россией осуществлено наращивание межвидового объединения войск Вооруженных сил РФ, которое на данный момент составляет около 32 700 военнослужащих.

Особую угрозу, по мнению украинского главнокомандующего, представляет появление на крымском полигоне Опук (это возле Керчи) двух батальонных тактических групп при поддержке артиллерийской группы 7-й (горной) десантно-штурмовой дивизии ВС РФ. Эти части участвовали в отработке морского десанта в марте 2021 года и так там и остались, а не вернулись в Новороссийск. Кроме того, по словам Хомчака, "на территории Ростовской области дополнительно удерживаются до 12 батальонных тактических групп со сроком готовности одни–двое суток, что обеспечивает минимально необходимый комплекс мероприятий немедленного реагирования на возможные военные действия со стороны Украины".

Этот доклад и убедил народных депутатов принять 308 голосами "за" очередное антироссийское постановление. По крайней мере, так выглядела последовательность событий.

А началось все вообще-то с гибели четырех украинских военнослужащих 26 марта в районе населенного пункта Шумы у Горловки. Украинская сторона утверждает, что они погибли в результате минометного обстрела с позиции ДНР. По другим данным, именно украинская морская пехота обстреляла Горловку, за что получила "ответку". Перестрелку в Шумах на Украине связывают с ротацией 503-го батальона морской пехоты ВСУ, в результате чего на этом участке у Горловки якобы образовалась "слабина", на которую и давят донецкие ополченцы. В реальности же это как раз ВСУ должны были давным-давно отвести от КПП "Майорск" тяжелую технику и не маячить там на виду у миссии ОБСЕ.

Каждый такой инцидент сопровождается на Украине мощным информационным шумом. Это такая тактика: любое боестолкновение в Донбассе, в котором ВСУ несет потери, превращается на Украине в политическое шоу с поиском виновных, выносом флага и громкими заявлениями. Эксперты начинают оценивать вероятность возобновления крупномасштабных военных действий.

При президенте Зеленском эта схема повторяется на Украине с завидной регулярностью. Включаются и теории заговора, согласно которым любое обострение обстановки на локальном участке фронта в полтора километра должно быть напрямую связано с каким-нибудь большим политическим событием. В нынешнем случае это предполагаемая видеоконференция Путина, Меркель и Макрона, на которую Зеленского не пригласили.

Показательна февральская история, когда интернет-пространство было переполнено видео колонн украинских танков, движущихся "на восток", а также железнодорожных эшелонов со все теми же танками в том же направлении. Многие всерьез принялись высчитывать, когда начнется украинское наступление в Донбассе. Вспомнили и пресловутый "хорватский сценарий", и недавний опыт Нагорного Карабаха. Порой вычисление даты наступления подгоняется под некое заранее известное официальное событие. Например, под начало военных учений. Как известно, летом должны состояться почти параллельно и российско-белорусские учения "Запад-21" и натовский Defender, на который приглашены крошечные контингенты из Украины и Грузии.

В действительности никаких физических предпосылок для возобновления крупных боевых действий или подготовки наступательной операции в Донбассе нет. Бомбоубежища никто не расконсервирует, полевые госпитали не разворачиваются, дополнительное топливо на передовые склады не завозится. Перечень таких признаков довольно длинный, они стандартны и с годами мало меняются.

Дополнительно отметим, что и с российской стороны никакого движения не замечено.

Картина концентрации российских войск вокруг Украины, которую генерал Хомчак расписал в Раде, в реальности не меняется уже несколько лет (за исключением незначительных деталей). Аналогичная ситуация и в ДЛНР, где, несмотря на резкость заявления отдельных руководителей, никакой чрезмерной военной активности не замечено.

Зачем Киеву требуется раз в полтора месяца нагонять страху на самого же себя? Традиционная версия: привлечение к себе внимания со стороны США и Европы. Возможно, но, учитывая странности в общении президента Зеленского со своими же военными, это, скорее всего, только часть правды. Все-таки его жизненный опыт не предполагал вот это вот все: форма, оружие, погоны, танки, пушки. И потому он либо крайне преувеличенно реагирует на то, что кажется ему вызовами (потери в личном составе, например), либо небольшая группа старших офицеров ВСУ научилась манипулировать слишком уж гражданским сознанием президента Украины.

Выступление Хомчака в Раде закончилось дискуссией о недостатке финансирования украинской армии вплоть до плохого питания. "Вот скажите, можно наесться на 41 гривну в день?" – спросил генерал Хомчак народных избранников. Конечно, не следует предполагать, что вся эта история была затеяна только для того, чтобы выбить из Рады дополнительное финансирование армии. Это было бы слишком уж просто. Но обращает на себя внимание общая атмосфера истерики.

В конце концов, нельзя забывать, что Киев содержит на востоке страны почти 75-тысячную армейскую группировку, которая живет по своим внутренним законам. Она постоянно ротируется, то есть число людей, прошедших через передний край, постоянно растет. А если добавить туда очень нервного главу украинского государства и офицеров, мечтающих одновременно и о реванше, и о военной карьере, то есть о чем призадуматься. Даже если реальные предпосылки для возобновления крупномасштабных боевых действий в Донбассе отсутствуют, весь этот "коктейль Зеленского" может рвануть просто самостоятельно и в любой момент.

Евгений Крутиков