Войти
РИА Новости

Генерал в отставке назвал "ахиллесову пяту" НАТО при конфликте с РФ

47
0
0
Памятник мальчику с бескозыркой и собакой, который провожает корабли в морском грузовом порту Клайпеды
Памятник мальчику с бескозыркой и собакой, который провожает корабли в морском грузовом порту Клайпеды.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Александров

МОСКВА, 31 марта/ Радио Sputnik. Отставной немецкий генерал НАТО Генрих Браус убежден, что "ахиллесовой пятой" Североатлантического альянса при конфликте с РФ станет Прибалтика. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В качестве аргумента он приводит доклад исследовательского центра Rand Corporation, в котором отмечается, что Россия способна менее чем за 60 часов окружить Ригу, Таллин и Вильнюс.

По его словам, Прибалтику будет защитить для НАТО чрезвычайно сложно как из-за доли русского населения, так и из-за географического положения.

Ему вторит экс-главнокомандующий американскими сухопутными войсками в Европе Бен Ходжес. По его словам, переброска подразделений НАТО на восточные границы альянса очень сложна, а дороги и мосты не приспособлены для прохода тяжелой техники.

При этом опрошенные выступили за переброску войск в случае конфликта либо морским путем из Скандинавии в Эстонию, либо из Германии через Польшу в Литву по суше. При этом необходимо также учесть вопрос таможни.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Захарова ответила на "оскорбительные" слова Борреля о России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Литва
Польша
Россия
США
Эстония
Проекты
NATO
Похожие новости
05.08.2020
Учения EDRE: от постоянных американских баз в Европе к расширению ротационного присутствия
20.03.2019
США перебрасывают в Польшу силы быстрого развертывания
15.11.2016
В январе 2017 года начнется оккупация Польши
07.11.2016
"Полонезы" могут поставить в один строй с "Искандерами"
01.06.2015
Белый дом стряпает ядерную кашу
19.04.2012
«Надо подключить Россию к ПРО»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.04 00:41
  • 73
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 31.03 23:11
  • 33
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 31.03 21:36
  • 12
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 31.03 21:28
  • 7
Вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю
  • 31.03 20:15
  • 9
Защитим любой ценой
  • 31.03 17:24
  • 5
Ученый заявил, что лунный шаттл "Корвет" будет востребован после 2030 года
  • 31.03 16:59
  • 1
Конструктор заявил, что боевой экраноплан "Лунь" остается мощнейшим оружием XXI века
  • 31.03 16:24
  • 2
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?
  • 31.03 16:06
  • 1
Авианосный ящер достоин стапеля
  • 31.03 15:44
  • 1
Второй полет первого опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В
  • 31.03 15:18
  • 4
Лазерные копья для армии России
  • 31.03 15:14
  • 2
Военно-техническая дипломатия
  • 31.03 15:13
  • 2
РФ не позволит США говорить с собой с позиции силы - Песков
  • 31.03 15:13
  • 1
Вице-премьер РФ Борисов отправляется в Каракас
  • 31.03 12:26
  • 2
Время оптимизаторов