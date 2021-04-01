Генерал в отставке назвал "ахиллесову пяту" НАТО при конфликте с РФ

Памятник мальчику с бескозыркой и собакой, который провожает корабли в морском грузовом порту Клайпеды.

МОСКВА, 31 марта/ Радио Sputnik. Отставной немецкий генерал НАТО Генрих Браус убежден, что "ахиллесовой пятой" Североатлантического альянса при конфликте с РФ станет Прибалтика. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В качестве аргумента он приводит доклад исследовательского центра Rand Corporation, в котором отмечается, что Россия способна менее чем за 60 часов окружить Ригу, Таллин и Вильнюс.

По его словам, Прибалтику будет защитить для НАТО чрезвычайно сложно как из-за доли русского населения, так и из-за географического положения.

Ему вторит экс-главнокомандующий американскими сухопутными войсками в Европе Бен Ходжес. По его словам, переброска подразделений НАТО на восточные границы альянса очень сложна, а дороги и мосты не приспособлены для прохода тяжелой техники.

При этом опрошенные выступили за переброску войск в случае конфликта либо морским путем из Скандинавии в Эстонию, либо из Германии через Польшу в Литву по суше. При этом необходимо также учесть вопрос таможни.

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