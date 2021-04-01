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ТАСС

ESA начало кампанию по набору кандидатов в астронавты

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ESA впервые допустит к отбору в отряд астронавтов людей с инвалидностью
ESA впервые допустит к отбору в отряд астронавтов людей с инвалидностью.
Источник изображения: ESA

Впервые агентство допускает к конкурсу лиц с физической инвалидностью

ПАРИЖ, 31 марта. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ESA) объявило в среду о начале кампании по рассмотрению кандидатур в астронавты. Об этом говорится в заявлении агентства, в котором также сообщается, что для приема заявок оно будет использоваться свой сайт по набору персонала - jobs.esa.int.

Заявки можно будет подавать в ESA до 28 мая включительно. Кандидаты должны располагать гражданством страны-члена агентства. Также требуется определенный уровень образования - как минимум степени магистра естественных наук, медицины, инженерии или математики. Либо же квалификация летчика-испытателя.

Кроме того, кандидат должен свободно владеть английским языком. Владение еще одним иностранным языком приветствуется. ESA сообщает, что частью программы подготовки станет изучение русского языка.

Впервые ESA допускает к конкурсу лиц с физической инвалидностью. Но только людей с инвалидностью ног, либо имеющих очень небольшой рост. В ESA надеются, что такой набор пройдет успешно и агентство сможет отправить в космос нескольких "параастронавтов" .

Все остальные кандидаты должны представить справку о прохождении проверки состояния здоровья, аналогичной той, которой подвергаются летчики. Возрастное ограничение для желающих стать астронавтом - 50 лет.

Строгий отбор

Дальнейший отбор основывается на результатах шести серий экзаменов. Не прохождение одной из них будет означает исключение кандидата. Экзаменационный период "будет долгим и займет более года", предупреждает космическое агентство.

После проведения первого отсева кандидатур оставшиеся претенденты должны будут пройти тесты на восприятие, проверку психики, психометрические тесты, испытание на технические навыки. Будет проведена и повторная медицинская проверка. Завершающими станут два собеседования, последнее из которых - с генеральным директором ESA Йозефом Ашбахером.

Предыдущий отбор кандидатур проводился ESA в 2008 году. Тогда было подано более 8 тыс. заявок по которым были отобраны семь человек. Среди них - будущий французский астронавт Тома Песке. Состав нового отряда астронавтов ESA будет объявлен в октябре. В ESA надеются, что в этом году число заявок значительно превзойдет уровень предыдущей кампании по набору.

Астронавтам новой группы предстоят на начальном этапе полеты на МКС. А в дальнейшем - участие в программах полетов на Луну. Впервые агентством создается и резервная группа на случай значительного увеличения числа полетов. В настоящее время в составе группы астронавтов ESA насчитывается семь человек.

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