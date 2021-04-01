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Российская газета

Корабли Балтийского флота прошли Суэцкий канал

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Корвет Балтийского флота "Стойкий" и танкер "Кола", находящиеся в дальнем походе, завершили прохождение Суэцкого канала и вышли в Средиземное море после того, как навигация в этом заблокированном водном коридоре была восстановлена.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, сейчас российский боевой корабль и танкер взяли курс на порт Тартус Сирийской Арабской Республики. Там экипажи в ближайшие дни пополнят запасы воды и продовольствия, осуществят планово-предупредительные осмотры кораблей и отдохнут.

С февраля "Стойкий" и "Кола" с группами антитеррора на борту несли антипиратскую вахту в Аденском заливе, сопровождая суда. Экипаж "Стойкого" в Индийском океане отработал несколько десятков учений различной направленности, в том числе маневры по противовоздушной и противолодочной обороне.

Российские военные моряки также побывали с деловыми заходами в портах Исламской Республики Иран и султаната Оман. Во время нахождения в Красном море отряд кораблей впервые совершил деловой заход в порт Судан.

На подходе к Суэцкому каналу "Кола" едва не пострадала в инциденте: 23 марта в Суэцком заливе морской сухогруз "Арк Роял" под флагом Барбадоса нарушил правила судоходства и допустил навал на кормовую часть танкера. На танкере никто не пострадал, разлива топлива не было, и "Кола" продолжила движение. Капитану судна "Арк Роял", признавшему вину, заявлен морской протест.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета "Стойкий", среднего морского танкера "Кола" и морского буксира "Яков Гребельский" вышел в дальний поход из пункта постоянного базирования - города Балтийск в декабре 2020 года.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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