Томские ученые изобрели легкий материал для спутников

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) создали технологию получения сложного композита, который можно применять для защиты электроники космических спутников. Об этом РИА «Томск» рассказал профессор ТПУ Олег Хасанов.

По его словам, композит обладает беспористой и гомогенной структурой, поэтому может выдерживать высокие механические нагрузки, а также перепады температуры от –200 до +200 градусов по Цельсию. При этом материал остается легким.

«Основное назначение разработанного композита — защита электроники спутников от комплексных потоков радиационного ионизирующего излучения: гамма-квантов, нейтронов, электронов, ионов», — заявил ученый.

В основе материала лежит сплав алюминия и магния (65%). Остальные 35% — это легкий карбид бора и наночастицы вольфрама. Именно они обеспечивают защиту от гамма-квантов и нейтронов.

Технологию запатентовали. Политехники предлагают масштабировать ее в рамках сотрудничества ТПУ с ассоциацией «Аэронет» Национальной технологической инициативы (НТИ), добавил Хасанов.

Ранее в марте сообщалось, что ученые Томского государственного университета (ТГУ) исследуют территорию от Бийска до Заполярья, чтобы определить распространение микропластика в дожде и снеге. Таких данных по России пока нет.