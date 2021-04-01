В Генштабе назвали цель грядущих российско-белорусских учений "Запад-2021"

Готовность вооруженных сил России и Беларуси к защите Союзного государства будет проверена в текущем году в ходе совместного стратегического командно-штабного учения "Запад-2021". Об этом начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил в ходе переговоров с белорусским коллегой генерал-майором Виктором Гулевичем. Встреча военачальников дружественных стран прошла в среду в Москве и была посвящена вопросам совместной оборонной политики.

Начальник российского Генштаба в ходе переговоров заявил о приоритетности задач по обеспечению военной безопасности Союзного государства. Особенно это актуально, по словам Валерия Герасимова, учитывая сложившуюся военно-политическую обстановку, а также новые вызовы и угрозы.

Российский генерал напомнил, что в рамках Союзного государства осуществляется совместное военное планирование, создана и функционирует Единая региональная система противовоздушной обороны двух государств.

Особое же внимание, подчеркнул Герасимов, уделяется совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки. "В этом году на полигонах Республики Беларусь и России спланировано проведение совместного стратегического учения "Запад-2021", - рассказал он. - Основным итогом учения станет обеспечение готовности наших вооруженных сил к защите Союзного государства и демонстрация их совместных возможностей. В 2021 году Также спланировано проведение тактического учения "Славянское братство" и целый ряд мероприятий в рамках Организации Договора о коллективной безопасности".

Валерий Герасимов заметил, что заданная интенсивность проведения совместных мероприятий позволяет вооруженным силам России и Беларуси поддерживать высокий уровень взаимодействия и боевой готовности.

Белоруссия, по словам Валерия Герасимова, была и остается "ближайшим соседом России, надежным союзником и стратегическим партнером".

В свою очередь начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Виктор Гулевич выразил признательность российской стороне за теплую встречу. "Действительно, ощущаешь, что мы приехали к своим братьям", - сказал он.

Иван Петров