Первая тренировка парада Победы прошла на полигоне Алабино

Танки Т-34 после проведения капитального ремонта на бронетанковом ремонтном заводе в Санкт-Петербурге доставлены в Алабино.

В этом году в главном военном параде страны планируется задействовать более 12 тыс. человек

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Первая тренировка военного парада, который пройдет на Красной площади в Москве в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, состоялась на подмосковном полигоне Алабино. Об этом в среду сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В подмосковном Алабине на парадной площадке состоялась первая совместная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны к военному параду, приуроченному к 76-летию победы в Великой Отечественной войне. <...> Участникам парада Победы предстоит провести еще 11 тренировок в Алабине", - сказали в военном ведомстве.

Как рассказали в министерстве, в этом году пешая колонна сформирована из 37 парадных расчетов, в состав которой входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников всероссийского движения "Юнармия", а также представители других министерств и ведомств.

Как сообщили в военном ведомстве, все участники парада прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Для профилактики подразделения войска РХБЗ ежедневно проводят дезинфекцию парадной площадки, военной техники и всех транспортных средств, задействованных для доставки парадных расчетов.

В этом году в главном военном параде страны планируется задействовать более 12 тыс. человек, свыше 190 единиц вооружения и военной техники, а также 76 летательных аппаратов - 53 самолета и 23 вертолета.