SpaceX установит стеклянный купол на корабль для полетов космических туристов

С высоты примерно 540 км туристам откроются виды Земли и космоса

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Американская компании SpaceX установит стеклянный купол на нос своего корабля Crew Dragon, который будет доставлять на околоземную орбиту туристов. Об этом сообщил портал Space.com, ссылаясь на заявления представителей компании на проведенном во вторник брифинге для журналистов в Центре космических полетов им. Джона Кеннеди в штате Флорида.

Как отмечает портал, для запланированного на 15 сентября первого туристического полета, в котором принимать участие будут только гражданские лица, не имеющие никакого отношения к NASA, предполагается использовать корабль, пристыкованный в настоящее время к Международной космической станции. На нем 28 апреля должны вернуться на Землю нынешние члены экипажа станции - американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.

Поскольку стыковка с МКС во время трехдневного полета не намечается, с корабля будет снят стыковочный узел и вместо него установлена прозрачная полусфера, из которой туристы по очереди смогут любоваться с высоты примерно 540 км - это на 120 км выше орбиты станции - видами Земли и космоса. "Возможно именно в этом стеклянном куполе вы в наибольшей степени почувствуете, что вы в космосе", - приводит портал твит основателя SpaceX Илона Маска.

Все четыре места в корабле оплатил, не раскрывая сумму, 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекмэн, которому принадлежит платежный сервис для ресторанов и гостиниц Shift4 Payments. Он увлекается пилотированием реактивных самолетов, в его личной коллекции есть даже истребитель МиГ. Он объявил, что полет в космос - благотворительная акция: бизнесмен надеется собрать $200 млн для детской больницы St. Jude Children's Research Hospital в Мемфисе (штат Теннесси). Сам он перечислил на счет больницы $100 млн, еще $13 млн поступили от разных пожертвователей с момента начала акции, в том числе от тех, кто принял участие в лотерее на право стать членом экипажа корабля.

Айзекмэн сообщил во вторник, кто составит ему компанию в космосе. Ими стали 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор и 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски. Проктор ранее трижды пыталась вступить в отряд астронавтов NASA, была участницей длительной программы имитации полета на Марс, тоже увлекается пилотированием самолетов. Семброски раньше служил в ВВС США, ему доверена роль бортинженера корабля.

В дальнейших планах SpaceX не только доставлять туристов на орбиту, но и на МКС, пока она будет эксплуатироваться как минимум до 2024 года.