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Известия.ru

СФ одобрил изменения в закон о защите госслужащих

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Закон о включении госслужащих Вооруженных сил России, принимавших участие в борьбе с терроризмом, в перечень лиц, подлежащих государственной защите, одобрили в Совете Федерации в среду, 31 марта.

Уточняется, что также государственную защиту планируют предусмотреть для госслужащих органов внешней разведки — участников спецопераций.

Таким образом, изменения предполагаются в закон «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», который был внесен правительством в декабре 2020 года.

Зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Карлин уточнил, что «необходимость заключается в усилении правовой защищенности федеральных государственных гражданских служащих, которые функционально в ряде случаев привлекаются к участию в борьбе с терроризмом и выполнению специальных операций, но по состоянию на сегодня их правовая защищенность несколько ниже».

В расширенный перечень лиц также войдут и сотрудники войск Росгвардии РФ, которые принимают участие в осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Они подлежат госзащите при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье, имущество в связи со служебной деятельностью.

Меры безопасности в отношении указанных лиц будут осуществляться спецподразделением органа внешней разведки Минобороны.

11 января в Госдуму внесли законопроект о возможности назначения государственной защиты сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР) вне зависимости от исполняемых ими обязанностей.

Авторы проекта полагают, что существующие требования ставят сотрудников этих силовых структур в неравное положение с остальными потенциальными получателями госзащиты — судьями, прокурорами, следователями, сотрудниками ФСИН, ФСБ и контролирующих органов, для которых нет дополнительных условий защиты.

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Россия
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Минoбороны РФ
Росгвардия
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