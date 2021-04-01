Марсоход Curiosity сделал для NASA селфи у подножия холма Мон-Мерку

Марсоход Curiosity отправил новый снимок команде Марсианской научной лаборатории NASA, сделанный 26 марта у подножия марсианского холма Мон-Мерку. Информация опубликована на сайте американского федерального ведомства 30 марта.

На снимке изображен марсоход на фоне панорамы Марса. Полученные фотографии помогут специалистам изучить географию и породы планеты.

На сайте NASA отмечается, что панорама состоит из 60 фотографий с камеры MAHLI, которая находится на манипуляторе марсохода, и 11 снимков с другой камеры, Mastcam, оборудованной сверху ровера.

Согласно миссии, ровер Curiosity должен был пробить отверстия, чтобы ученые могли исследовать состав породы местности. Марсоход ищет нонтронит — глинистый минерал, который ранее был зафиксирован орбитальными аппаратами. Аппарат проделал отверстия, достал образец породы и поместил его в свое специальное отделение.

Ученые рассчитывают, что исследования помогут в изучении планеты, в том числе причин, почему Марс превратился в пустынную планету.

Ранее, 26 марта, Китайское национальное космическое управление (CGTN) опубликовало два новых снимка Марса, которые сделал космический зонд «Тяньвэнь-1». В ведомстве уточнили, что оба изображения были сделаны, когда аппарат находился на высоте 11 тыс. км над поверхностью планеты.

В феврале на Марс высадился ровер Perseverance. Марсоход ведет поиск бактериальной жизни на планете.