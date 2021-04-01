«Умная артиллерия»: в России предложили переделать старые орудия

ВНИИ «Сигнал» предложил модернизировать артиллерию из устаревших орудий

В России предложили создать «умную» артиллерию из устаревших орудий. Для этого ВНИИ «Сигнал» планирует разработать комплект унифицированного оборудования, которое обеспечит автоматический ввод данных для стрельбы на буксируемых орудиях. В свою очередь, это позволит модернизировать их до уровня высокоэффективных артиллерийских систем. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался с инициативами предприятия.

На вооружении Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ, наряду с самоходными артиллерийскими установками, имеется целый ряд буксируемых орудий, данные для стрельбы в которых вводятся вручную. Также - в ручном режиме - осуществляется наведение на цель и огонь.

В то же время, требования современных боевых действий предполагают все более высокую степень автоматизации средств поражения в рамках единой разведывательно-ударной системы. В частности, для артиллерии предполагается автоматизированное получение по каналам связи информации о целях противника и их координатах, автоматическое наведение и расчет момента открытия огня.

Из-за ручного управления несамоходные гаубицы лишены возможности полноценной интеграции в единое информационное поле в режиме реального времени. Именно эти недостатки предлагают устранить во ВНИИ «Сигнал» (входит в «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»), создав из устаревших орудий так называемую «умную» артиллерию, передает РИА «Новости».

С одной стороны, можно не сомневаться, что подобная модернизация повысит боевые возможности буксируемой артиллерии. С другой стороны, информация, что в Ракетных войсках и артиллерии (РВ и А) «имеется целый ряд буксируемых орудий» в настоящее время не совсем верна.

На вооружении этого рода войск из буксируемых орудий сегодня находится в основном 152-мм пушка 2А65 «Мста-Б». Можно было бы еще назвать легкую 152-мм гаубицу 2А61 «Пат-Б», обладающую механизированной досылкой снаряда и переменной длиной отката. Но это орудие выпущено всего лишь в нескольких экземплярах.

Дальность стрельбы осколочно-фугасным снарядом 2Ф65 пушки 2А65 «Мста-Б» составляет около 24 км, активно-реактивным - 28,9 км. Скорострельность пушки составляет семь выстрелов в минуту. Всего этих орудий отечественной промышленностью выпущено около 1200 единиц.

В настоящее время на оснащении РВ и А состоит примерно 150 пушек «Мста-Б». На хранении - еще 600 единиц.

Где-нибудь на базах хранения вооружения и техники (арсеналах), вероятно, есть еще более раритетные образцы буксируемой артиллерии (типа 122-мм гаубицы Д-30 или же 152-мм гаубицы Д-20), но, скорее всего, вряд ли они будет использованы в гипотетическом вооруженном противоборстве с высокотехнологичным противником.

Следует отметить, что еще в начале 1990-х годов странами-участницами НАТО был принят «Совместный меморандум о баллистике». Оптимальным типом в Североатлантическом альянсе признали 155-мм гаубицу с длиной ствола 52 калибра (то есть, по сути, гаубицу-пушку) и объемом зарядной каморы в 23 л вместо ранее принятых 39 калибров и 18 л. Новый стандарт устанавливал максимальную дальность стрельбы этих орудий осколочно-фугасными снарядами в 30 км, а активно-реактивными - в 40 км.

Даже если модернизировать все имеющиеся в РВ и А 152-мм пушки 2А65 «Мста-Б», то по дальности стрельбы до нормативов НАТО они все равно не дотягивают. А в современном бою, как известно, побеждает тот, кто раньше увидел противника, ночью воюют как днем и, самое главное, дальше стреляет.

Для сравнения, немецкая самоходно-артиллерийская установка PzH 2000 (Panzerhaubitze 2000) обладает дальностью стрельбы в 30-50 км. Гаубице принадлежит мировой рекорд - на полигоне в Южной Африке она выстрелила на 56 км снарядом V-LAP (активно-реактивный снаряд с улучшенной аэродинамикой). В Афганистане PzH 2000 получила прозвище «длинная рука международных сил содействия безопасности». По совокупности показателей PzH 2000 считается самой совершенной серийной САУ в мире.

Можно сказать, что сравнивать буксируемую и самоходную гаубицу не вполне корректно. Но в данном случае сопоставляется не скорость смены огневой позиции, а только дальность стрельбы.

К примеру, пока еще экспериментальная 155-мм буксируемая гаубица M777ER разработки компании BAE Systems с удлиненным стволом 52 калибра, которую планируется принять на оснащение артиллерии Сухопутных войск США, обладает дальностью стрельбы до 70 км. В боекомплекте гаубицы будет активно-реактивный снаряд XM1113 и заряд XM654, автомат заряжания и новая система управления огнем.

Подобной дальностью стрельбы в РВ и А ВС РФ 152-мм самоходная гаубица бригадного звена 2С35 «Коалиция-СВ». САУ 2С35 предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны.

С развитием средств разведки и ударных систем, функционирующих в масштабе реального времени, буксируемая артиллерия стала во многих случаях пережитком прошлого. В вооруженной борьбе высокотехнологичных противников удары различных средств поражения по огневым позициям буксируемой артиллерии будут наносить практически почти сразу после получения данных от органов разведки.

Именно по этим причинам в течение последнего времени практически все образцы буксируемой артиллерии на Западе и Востоке постепенно меняются на самоходные установки. Буксируемая артиллерия в современных военных конфликтах применяется в основном против иррегулярных формирований.

Вместе с тем не все так однозначно. При всех своих достоинствах у самоходных артиллерийских установок есть и недостатки. Они велики по массо-габаритным характеристикам, их с большим трудом можно перебрасывать с помощью военно-транспортной авиации, они сложно маскируются на огневых позициях, а при выходе из строя шасси огневое подразделение вообще лишается орудия как такового.

В условиях горной войны самоходные артиллерийские установки в большинстве случаев применить вообще нельзя. К тому же, САУ по стоимости существенно дороже буксируемого орудия. Поэтому, несмотря на малую маневренность, буксируемые орудия до сих пор остаются на вооружении артиллерии большинства стран мира.

В этом плане достаточно назвать 155-мм гаубицы КН179 (Южная Корея), FH-77B (Швеция), G5 Mk3 (ЮАР), GH (Финляндия), TIG 2000 (Израиль) и GH N (Австрия, Бельгия, Канада).

С одной стороны, предлагаемая ВНИИ «Сигнал» автоматизация в несколько раз сократит цикл боевого управления несамоходной артиллерией, а также обеспечит ее встраивание в автоматизированную систему управления войсками и в перспективе в единую разведывательно-ударную систему. С другой стороны, если отечественные орудия будут уступать артиллерии гипотетического противника по дальности стрельбы, то в полном объеме реализовать эти преимущества на поле боя будет весьма затруднительно.

Михаил Ходаренок