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ЦАМТО

Raytheon поставит УР AIM-120 AMRAAM ВС США и зарубежным заказчикам

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Ракета AIM-120 AMRAAM.
Ракета AIM-120 AMRAAM.
Источник изображения: Staff Sergeant Vince Parker/wikimedia.org

ЦАМТО, 31 марта. Минобороны США объявило о подписании командованием ВВС США с Raytheon Missiles and Defense контракта на поставку ВВС и ВМС США, а также инозаказчикам УР средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM в рамках 34-го опциона к основному контракту.

Стоимость продажи составляет 518,444 млн. долл. Соглашение содержит опционы на поставку 35-й и 36-й партий ракет. Контракт предусматривает производство УР AMRAAM в рамках 34-го опциона, учебных авиационных ракет многоразового использования CATM, секций наведения, телеметрической системы AMRAAM (ATS), комплектов запасных частей, а также другого оборудования для инженерной поддержки.

Работы будут выполнены на предприятии в Тусоне (шт.Аризона) и должны быть завершены к 31 декабря 2023 года.

Контракт включает поставку ракет в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) в Болгарию, Канаду, Данию, Индонезию, Японию, Португалию, Катар, Саудовскую Аравию, Словакию, Республику Корея и Катар. Стоимость боеприпасов и услуг для иностранных заказчиков составит 283,615 млн. долл.

AMRAAM представляет собой ракету двойного назначения, обеспечивающую поражение воздушных целей при размещении как на борту истребителей, так и в составе наземных ЗРК.

Ракета AIM-120 разработана более 30 лет назад, однако постоянно модернизируется и находится в производстве, обеспечивая возможность поражения целей в сложных метеоусловиях за пределами прямой видимости. С момента завершения разработки базовой версии было произведено около 5000 пусков.

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Болгария
Дания
Индонезия
Канада
Катар
Португалия
Саудовская Аравия
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