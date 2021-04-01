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ТАСС

Путин считает возможной национализацию предприятий, не исполняющих гособоронзаказ

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Источник изображения: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент согласился, что национализация возможна, "если собственники не справляются с текущей работой и не могут эффективно использовать в том числе помощь со стороны государства, которая в целом оказывается"

НОВО-ОГАРЕВО, 31 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с идеей о возможности национализации предприятий, которые со сбоями исполняют гособоронзаказ. Об этом он заявил на церемонии подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями и правительством РФ на 2021-2023 годы.

"Да, такой инструмент возможен, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями", - сказал Путин, комментирую соответствующее предложение председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова.

Президент отметил, что "здесь вообще все понятно, кроме эффективности со стороны менеджмента, потому что деньги государственные выделяют исправно, ритмично, без всяких задержек, а сбои бывают". "Я хочу обратить на это внимание Александра Николаевича (Шохина, главы РСПП), и хочу, чтобы все имели это в виду", - указал Путин.

Глава государства, комментируя слова Шмакова о возможности такой меры и для сохранения занятости на предприятиях, отметил, что подобный шаг носил бы крайний характер. "Совсем необязательно, что эта мера приведет к повышению экономической эффективности и повышению жизнеспособности предприятия", - сказал президент.

Он согласился, что национализация возможна, "если собственники не справляются с текущей работой и не могут эффективно использовать в том числе помощь со стороны государства, которая в целом оказывается".

Перенаправление средств

Путин также потребовал, чтобы исполнители гособоронзаказа не перебрасывали полученные от государства деньги на другие предприятия и бизнесы.

"Некоторые коллеги, совершенно очевидно, должны повысить свое личное внимание к выполнению заказов государства. Тем более что они ритмично оплачиваются. И не перебрасывать полученные от государства деньги на другие предприятия и другие бизнесы", - сказал президент.

Президент обратился к Шохину с просьбой заняться этим вопросом. "Александр Николаевич, я вас прошу обратить внимание на то, что мной было сказано в ответ на предложения Михаила Викторовича Шмакова, связаться с министром промышленности и торговли и с заказчиками оборонной продукции", - добавил глава государства.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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