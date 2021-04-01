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ТАСС

На Украине сократили призыв на срочную службу

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Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины

Это произошло в связи с увеличением числа военнослужащих по контракту, сказал начальник управления организации комплектования рядового и сержантского состава главного управления персонала Генштаба ВСУ

КИЕВ, 31 марта. /ТАСС/. Украина уменьшила число призывников на срочную военную службу в связи с увеличением числа военнослужащих по контракту. Об этом в среду сообщил начальник управления организации комплектования рядового и сержантского состава главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Дендебера.

"С 1 апреля в соответствии с указом президента Украины в нашем государстве начинается призыв на военную срочную службу. Так, в период с апреля по июнь этого года будет призвано на срочную военную службу 14 246 человек. В частности, в Вооруженные силы Украины - 6 500 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, в Национальную гвардию - 4 646 человек, в Государственную пограничную службу - 2 500 человек", - сообщил Дендебера, слова которого приводит Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

Дендебера уточнил, что сокращение числа срочников коснется рядов ВСУ. "Показатели нынешнего призыва в Вооруженные силы уменьшены до 6 500 человек в связи с увеличением численности военнослужащих военной службы по контракту и с целью недопущения превышения предельных показателей численности вооруженных сил", - пояснил он. Представитель Генштаба для сравнения сообщил, что в прошлом году на срочную военную службу в ВСУ призваны в мае - июле 9 тыс. человек, в октябре - декабре - 7 500. В то же время он отметил, что уменьшение числа призывников касается не всех воинских подразделений. "В ряды ВСУ призывают все меньшее число срочников, в то же время некоторые другие военные формирования, наоборот, нарастили их численность", - утверждает Дендебера.

Учитывая ситуацию с распространением коронавируса на Украине, все срочники после прибытия в воинские части будут находиться на двухнедельной обсервации. В Генштабе также заверили, что они не будут отправляться на службу в зону силовой операции в Донбасс "даже по собственному желанию".

Накануне Верховная рада приняла закон, позволяющий в течение суток призывать на службу в армии резервистов без объявления мобилизации в "особый период". Как отмечал глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, закон вводит новый вид службы, предусматривающий контракты с резервистами оперативного резерва в "особый период". Он добавил, что такой инструмент позволит в течение 24 часов в случае обострения ситуации или нарушения границ страны "привлечь уже имеющийся резерв". Планируется, что в указанный резерв войдет небольшое число граждан, которые имеют боевой опыт.

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