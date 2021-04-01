Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): если танки застрянут в туннеле

Если возникнет конфликт с Россией, НАТО придется срочно перемещать силы на восток, и тогда альянсу грозит провал. К такому выводу пришли эксперты, проверив пять потенциальных путей переброски, а также оснащение войск. Дорог и мостов нет, на границах — бюрократия, а в некоторых странах и вовсе запрещено стрелять.

Сложные таможенные декларации, непрочные мосты, отсутствие железнодорожных путей: если в случае конфликта НАТО придется перебрасывать войска в Прибалтику, она столкнется с серьезными проблемами

"Мобильность войск имеет решающее значение для действенного устрашения", - написано в предисловии к одному из последних докладов по этой теме. Речь идет о способности войск передвигаться быстрее противника. Только так политические руководители могут вовремя предотвратить кризис. В противном случае им придется отвоевывать назад утраченные территории.

Автор доклада знает, о чем говорит, ведь это Бен Ходжес (Ben Hodges), бывший до 2017 года главнокомандующим американскими сухопутными войсками в Европе.

После захвата Крыма Россией в 2014 году ему пришлось провести учения со своими войсками с целью выяснить, насколько быстро они способны переместиться на восточный фланг НАТО. При этом он обнаружил вещи, от которых не только у него волосы встали дыбом. Массу времени заняло заполнение таможенных формуляров. Оказалось, что дороги и мосты не приспособлены для тяжелой техники. Однажды генерал даже застрял со своими танками в туннеле.

Уйдя в отставку, генерал продолжил трудиться над этой темой. В работе над новым докладом Центра анализа европейского политики ему помог человек, который перестроил стратегию НАТО после 2014 года.

Генрих Браус (Heinrich Brauß), также генерал-лейтенант, был до 2018 года главным оборонным стратегом альянса. Под его руководством все планы обороны НАТО были переориентированы на гибридную войну, которую Москва вела на Украине. Браус опасался, что Россия аналогичным образом может дестабилизировать Прибалтику, а затем быстро на нее напасть. Эта зона - ахиллесова пята альянса: защитить ее военными средствами крайне сложно, она граничит с Россией, и русские составляют там значительную долю населения. Менее чем за 60 часов Россия смогла бы окружить все три прибалтийские столицы - это показал анализ ситуации, сделанный американской Rand Corporation в 2016 году.

Проработаны пять сценариев действий

Таким образом, вызов, стоящий перед НАТО, ясен. Если альянс вообще хочет защищать своих союзников на северо-востоке, он должен упредить удар России. Этому служат все принципиальные решения последних лет. НАТО создала корпус быстрого реагирования "Острие копья" численностью в 5 тысяч человек, который может быть доставлен в кризисную зону за несколько дней. В Прибалтике и Польше размещены боевые группы, в состав каждой из них входят военнослужащие одной из ядерных держав - для устрашения. Сейчас НАТО работает над возможностью дополнительной переброски около 50 тысяч человек в течение месяца. На атлантическом побережье США создана новая служба для отправки войск по морю, а в Ульме - служба для их приема и транспортировки по суше в Европе.

Конечно, попутно возникает масса других задач, и лишь немногие из них НАТО может решить самостоятельно. О чем конкретно идет речь, Ходжес и Браус описали в своем докладе, опираясь при этом на мнение многочисленных специалистов. В общей сложности они проработали пять сценариев действий. Два из них относятся к Прибалтике как самому вероятному исходному пункту военного конфликта с Россией.

Первый сценарий предусматривает транспортировку войск из норвежского порта Осло через Швецию и Балтику в Эстонию. При этом может произойти задержка "от трех до четырех недель", говорится в докладе, потому что пропускная способность дорог и железнодорожных путей в Швеции мала и там практически нет платформ для перевозки гусеничной техники. Так что придется использовать танки на колесном ходу. Тем не менее, хотя Швеция и не член НАТО, в 2014 году она заключила с НАТО договор о военной помощи, который устраняет многие правовые и политические барьеры.

ЕС намерен содействовать созданию инфраструктуры, применимой и в военных целях

Другой путь в Прибалтику ведет по суше: из Германии через Польшу в Литву. При этом войскам придется миновать полоску земли шириной всего в 60 километров - так называемый Сувалкский коридор. К западу от него находится Калининград, к востоку - Белоруссия, между ними проходят только две дороги и одна железнодорожная ветка. Каждой военной части придется тщательно планировать прохождение коридора, чтобы войска не застряли в этом игольном ушке.

Специалисты считают это еще более важной задачей, чем улучшение инфраструктуры. Они задаются вопросом, можно ли отремонтировать бывшие советские военные объекты, чтобы упростить прохождение войск по территории Польши, например, железнодорожный узел с поворотным кругом в Ополе.

Еще одной проблемой может стать снабжение войск, причем как продовольствием и горючим, так и боеприпасами. Во времена холодной войны каждая дивизия была организована таким образом, чтобы могла действовать автономно в течение семи дней. Сейчас это не так. Сначала придется оборудовать склады.

Одним из курьезных открытий, сделанных авторами экспертного доклада, стало то, что войскам НАТО в Литве не разрешено стрелять боевыми патронами - это запрещено законом, во всяком случае в мирное время. Тамошняя инфраструктура нередко находится в частном владении. Такое встречается и в других местах, но в Литве владельцами могут быть русские.

Европейский союз мог бы сделать так, чтобы военное снаряжение быстрее пересекало границы. Для стран НАТО существует стандартная процедура (формуляр 302), которая уже принята в ЕС. Тем не менее приходится все еще заполнять два бланка. Кроме того, процесс согласования длится слишком долго. ЕС поставил себе задачу укладываться в пять дней, но с точки зрения НАТО этот срок не должен превышать трех дней.

Брюссель может также помочь во всем, что касается модернизации дорог, мостов и туннелей. На первом этапе среднесрочного планирования до 2027 года предусмотрено израсходовать 1,5 миллиарда евро на обеспечение "военной мобильности". Этой мерой должны поощряться проекты, которые принесут пользу и при гражданском использовании. В руководстве НАТО заявляют, что они уже определили главные коммуникационные пути. Но списка приоритетных задач, который можно было бы представить Европейской комиссии, пока нет.

Томас Гучкер (Thomas Gutschker)