Обустройство российских миротворцев в Карабахе завершат в апреле

Все военные городки для размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе сдадут в эксплуатацию не позднее 5 апреля. А к концу будущего месяца введут в строй мобильный военный госпиталь. С его открытием полностью завершится обустройство наших "голубых касок". Об этом сказал замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Он присутствовал на церемонии открытия в Степанакерте очередного блочно-модульного городка на 250 мест. "На сегодняшний день мы завершаем оборудование 25 таких городков, идет сдача в эксплуатацию, наладка", - сообщил замминистра. Он напомнил, что оборонное ведомство уже несколько лет возводит подобные типовые объекты в отдаленных регионах и в труднодоступной местности на территории России, в частности, в районах Крайнего Севера.

Меньше чем за три месяца 12 таких блочно-модульных городков построили в Нагорном Карабахе. Их разместили в Степанакерте, Гетаване, Каракенде, Хачмаче, Мартуни и Аскеране. Новые жилые объекты миротворцев скоро появятся в населенных пунктах Сисиан-2, Чартар, Лачинф, Сос, Джанятаг, Красный базар, Мардакерт, Зарыслы, Шуша, Забух, Джебраберт, Кырыкаха. Их возведением занимаются около 600 специалистов. На стройплощадки они вывели 45 единиц техники. Кроме того, армейские тыловики озаботились благоустройством и озеленением прилегающих к военным городкам территорий.

В ведомстве уверяют, что жить в мини-гарнизонах миротворцы станут в относительно комфортных условиях. Там будет не только где поесть, поспать и помыться, но также предусмотрены места для занятия спортом и полноценного отдыха. Опыт подобного строительства в Карабахе специалисты материально-технического обеспечения имеют, поэтому изобретать что-то на ходу им не пришлось.

Речь идет о полноценных объектах, оснащенных всеми необходимыми системами жизнеобеспечения. Типовые домики изготовлены специализированными промышленными предприятиями в соответствии с требованиями ГОСТа и технических условий, они соответствуют всем установленным нормам и требованиям. Там есть электроснабжение, автономное отопление, санузлы, водоснабжение и водоотведение.

Места проживания миротворцев укомплектованы комплектом мебели. В него входят кровати, шкафы, кухонный гарнитур, столы и стулья, душевая кабина. Имеется даже бытовая техника: электроплита, холодильник, стиральная машина, микроволновая печь, телевизор, кондиционер и бойлер.

На территории каждого городка имеется спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната для чистки обмундирования, помещение для досуга, канцелярия, кладовая для имущества, столовая, а также продуктовый склад.

Юрий Гаврилов