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ТАСС

Путин анонсировал серию совещаний в Сочи по вопросам ОПК

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

НОВО-ОГАРЕВО, 31 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что традиционная серия совещаний с руководством Минобороны и оборонных предприятий в Сочи готовится.

"Судя по той информации, которая сейчас ко мне поступает в преддверии подготовки наших совещаний в Сочи, некоторые коллеги совершенно очевидно должны повысить свое личное внимание к выполнению заказов государства", - сказал Путин, комментируя выступление главы РСПП Александра Шохина на церемонии подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями и правительством РФ на 2021-2023 годы.

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Компании
РСПП
Персоны
Путин Владимир
Шохин Александр
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