Foreign Policy (США): армия США делает выводы из Нагорно-Карабахского конфликта

По мнению военных экспертов, которых цитирует автор, война в Нагорном Карабахе стала убедительным доказательством того, что времена, когда американские военные могли полагаться на свои сокрушительные бомбовые кампании, прошли. Теперь США нужно готовиться к изнурительным и продолжительным конфликтам.

Средства, которые уже состоят на вооружении ВВС, способны изменить ситуацию на полях сражения в будущем

Осенью прошлого года Азербайджан обеспечил себе превосходство в небе в ходе своего конфликта с Арменией за спорные территории Нагорного Карабаха, выиграв воздушную войну с помощью коммерческих турецких дронов и беспилотников-камикадзе. Тогда стратегам вооруженных сил США стало ясно: теперь, чем когда-либо прежде, легче охотиться за противником и уничтожать его, и это обходится достаточно дешево.

Учитывая быстрое распространение недорогих, готовых к бою дронов на полях сражений по всему миру, в скором будущем ничего не подозревающих солдат можно будет убить в тот момент, когда они ненадолго отлучатся со своих позиций, просто чтобы сходить в туалет.

"Вы можете посмотреть видео, в которых беспилотная воздушная система поражает танки, в которых беспилотная воздушная система поражает артиллерийские позиции, в которых беспилотная воздушная система поражает солдат", - сказал полковник Скотт Шоу (Scott Shaw), командующий Группы ассиметричной войны (Asymmetric Warfare Group) ВС США.

По его словам, после того, как осенью прошлого года Азербайджан разбил Армению, стало очевидно, что американские военные не только больше не обладают неоспоримым превосходством в воздухе над такими относительно равными противниками, как Китай - с этим чиновники Пентагона уже давно смирились - но и что более бедные страны уже сейчас могут купить себе готовые к применению передовые военно-воздушные системы.

"В ходе этого конфликта стало ясно, что относительно небогатая страна может вести войну с применением различных средств и видов войск, - сказал Шоу. - Вам не обязательно быть Соединенными Штатами или Россией. Цена вступления в общевойсковую войну ниже, чем считалось изначально. Вам не нужно иметь войска, по силе сравнимые с ВВС США - то есть прекрасно подготовленные силы, имеющие в своем распоряжении передовые средства, - чтобы при необходимости проводить локальные военные операции "воздух-земля" или "воздух-воздух"".

В ходе этого шестинедельного конфликта Азербайджан применял турецкие беспилотники Bayraktar TB2 и барражирующие боеприпасы, многие из которых были израильского производства, чтобы уменьшать площадь поля боя и постепенно уничтожать бронетанковые силы Армении, а также цепочки поставок, которые даже еще не добрались до линии фронта.

По мере того, как Азербайджан захватывал все больше территорий Нагорного Карабаха, пропагандистские видео, демонстрирующие уничтожение армянских конвоев и складов боеприпасов, превратились в визитную карточку нового военного подхода. В последние дни конфликта президент Азербайджана Ильхам Алиев даже озвучил длинный список предположительно уничтоженной или захваченной армянской военной техники, который включал в себя почти 250 танков, 50 боевых машин пехоты и четыре зенитно-ракетных комплекса С-300 российского производства, а также 198 грузовиков и 17 самоходных артиллерийских установок. В середине октября Алиев сообщил, что именно турецкие беспилотники помогли его вооруженным силам уничтожить армянскую военную технику на сумму более 1 миллиарда долларов.

Впрочем, до сих пор неясно, насколько эти цифры соответствуют реальности. По словам Шоу, огромное количество дезинформации, циркулирующей в сети в открытом доступе, мешает разобраться в том, что в реальности произошло.

Кроме того, экспертам до сих пор неясно, действительно ли дроны решительно склоняют чашу весов в пользу атакующих или защитников. По мнению некоторых, война в Нагорном Карабахе стала очередным доказательством того, что дни, когда американские военные могли полагаться на свои сокрушительные, внушавшие "шок и трепет" бомбовые кампании, подобные тем, которые ознаменовали начало обеих войн в Ираке, уже прошли. Теперь Соединенным Штатам стоит готовиться к изнурительным и продолжительным конфликтам, подобным войнам на истощение, которые остались в далеком прошлом.

"По сути, они внушают сами себе, что благодаря сосредоточению усилий и военному "шоку и трепету" они смогут оказать на противника такое воздействие, которое, как мы успели убедиться за много лет, попросту невозможно оказать", - сказал Майкл Кофман (Michael Kofman), старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа и научный сотрудник Института Кеннана при Международном центре Вудро Вильсона, комментируя нынешнюю концепцию ВС США касательно будущих войн.

Автоматизация, вероятнее всего, коснется не только небес. Шоу, который изначально был офицером пехоты, считает, что более слабые вооруженные силы последуют примеру Соединенных Штатов, развернув беспилотные наземные и морские системы. "Если это уже есть в воздухе, в конце концов это появится на земле и в море, - сказал Шоу. - Эти беспилотные системы будут быстро распространяться, потому что они дешевле и потому что они будут становиться все компактнее".

Американские специалисты по оборонному планированию уже движутся в этом направлении. Марк Эспер (Mark Esper), бывший министр обороны США, стремился достичь цели, поставленной администрацией Дональда Трампа, по созданию военно-морского флота из 355 кораблей, вкладывая больше средств в исследования и разработку беспилотных судов. Пока неясно, как администрация Джо Байдена подойдет к будущему размеру и составу такого флота, но в марте ВМС и Корпус морской пехоты США обнародовали дорожную карту по использованию беспилотных систем.

Между тем беспилотные летательные аппараты становятся все более смертоносными. По словам Шоу, дроны будут все больше напоминать воздушные танки - бронированных летающих монстров, способных наносить сокрушительные удары. Поскольку уничтожать беспилотники становится все труднее, войска на земле со временем будет все легче убивать, а наблюдение за полем боя будет становиться все дешевле. Это означает, что армия, которая не меняла свою камуфляжную раскраску более двух десятилетий, должна найти новые подходы, чтобы более слабый противник не смог обнаружить ее солдат и убить их.

Это создает новые вызовы для маневренной войны в американском стиле. Даже общение посредством радио в FM-диапазоне, которое было стандартной рабочей процедурой для военных США, сражавшихся в Ираке и Афганистане в течение последних двух десятилетий, необходимо будет пересмотреть, потому что такие страны, как Россия, активно совершенствуют свои возможности по обнаружению и нанесению ударов по подразделениям, которые не заботятся о том, чтобы оставаться незамеченными в электромагнитном спектре.

"Нам необходимо позаботиться о более совершенной маскировке, чем эта, - сказал Шоу. - Вы можете спрятать автомобиль, где хотите. Однако вы не сможете скрыть следы гусениц, ведущие к позиции, следы гусениц танков, следы на грязи и тому подобное. То же самое можно сказать и об отпечатках ног. Так что на тактическом уровне мы должны придумать, как можно замаскировать наши передвижения, замаскировать нашу позицию, замаскировать наш штаб".

Подразделение Шоу, которое на протяжении большей части двух минувших десятилетий отправляло специально обученных советников, чтобы те помогали бороться с такими угрозами, как самодельные взрывные устройства в Ираке и информационная война в Европе, прекращает свою работу в мае. Это стало следствием программы по реорганизации вооруженных сил, которую в прошлом году проводил тогдашний министр обороны Эспер. В одном аналитическом документе было указано, что ресурсы и личный состав этого подразделения необходимо использовать для подготовки к войне между крупными державами.

Между тем Шоу прикладывает немало усилий для того, чтобы объяснить командующим других подразделений, таким как глава Командования по обучению и разработке доктрины (Army Training and Doctrine Command) генерал Пол Фанк (Paul Funk), что ему и его солдатам удалось узнать в результате анализа многих часов видеозаписей, сделанных в ходе Нагорно-Карабахского конфликта. Шоу даже привлек историка, чтобы тот написал полный отчет о работе его подразделения.

Шоу надеется, что те уроки, которые его подразделение извлекло за 20 лет своей работы, останутся в "кровеносных сосудах" вооруженных сил США несмотря на то, что руководство армии переключает свое внимание с войн на Ближнем Востоке на все более агрессивный Китай, который уже нарушил стройные планы американских военных своими все более точными новыми ракетами. Армия, которая долгое время обладала преимуществом в огневой мощи на статичных позициях, теперь должна будет подумать о том, чтобы заново изобрести колесо, то есть стать мобильной силой, способной избегать обнаружения и прицельного огня.

"Если для сохранения боеспособности необходимо постоянно перемещаться, это повышает уровень потребления еды, воды и топлива. Людям необходимо спать, - объяснил Шоу. - Нам придется искать таких командиров, которым будет комфортно работать в некомфортных условиях".

Джек Детч (Jack Detsch)