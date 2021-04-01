"Ростех" запустит производство комплексов управления ПВО "Магистр-СВ"

Серийное производство комплексов автоматизированного управления огневыми средствами войсковой ПВО "Магистр-СВ" начинает в этом году холдинг "Росэлектроника", входящий в госкорпорацию "Ростех".

"Новый унифицированный модуль предназначен для разведки воздушного пространства с использованием внешних и встроенных средств разведки и координации противовоздушного боя", - рассказали в "Ростехе".

В госкорпорации отметили, что эта разработка прошла государственные испытания и уже принята на снабжение российской армии.

"Магистр-СВ" это - уникальная оптико-электронная станция с функциями автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения воздушных целей. Для успешного функционирования комплекса разработчики создали базу данных оптических характеристик различных воздушных целей и особенностей излучения естественных помех.

При разработке унифицированного модуля управления разработчики уделили особое внимание повышению скрытности и живучести группировки ПВО. Кроме того, в нем предусмотрена возможность интеграции в подсистему управления ПВО перспективного и существующего зенитного оружия, которое способно вести борьбу с высокоточным оружием и многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами.

"Примененные в "Магистр-СВ" программные и технические решения позволяют более эффективно бороться с существующими и перспективными средствами воздушного нападения противника", - отметили в "Ростехе".

Александр Степанов