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Ростех начнет в 2021 году серийное производство новейших комплексов управления ПВО "Магистр-СВ"

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Стенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании "Росэлектроника".
Источник изображения: Rostec

ЦАМТО, 31 марта. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех в 2021 году начнет серийное производство комплексов автоматизированного управления огневыми средствами войсковой ПВО "Магистр-СВ".

Как сообщает пресс-служба Ростеха, новый унифицированный модуль предназначен для разведки воздушного пространства с использованием внешних и встроенных средств разведки и координации противовоздушного боя. Разработка прошла госиспытания и принята на снабжение российской армии.

В состав комплекса входит уникальная оптико-электронная станция с функциями автоматического обнаружения, распознавания и сопровождения воздушных целей. Для обеспечения таких технических возможностей разработчикам потребовалось создать базу данных оптических характеристик различных воздушных целей и особенностей излучения естественных помех.

Малогабаритный радиолокационный обнаружитель совмещает возможности обзорного радиолокатора и высокую точность измерения координат, присущую радиолокационным системам сопровождения. Реализованная в нем архитектура построения опережает все известные на сегодняшний день средства радиолокационного обнаружения.

При разработке унифицированного модуля управления особое внимание уделено повышению скрытности и живучести группировки ПВО. Также предусмотрена возможность интеграции в подсистему управления ПВО перспективного и существующего зенитного оружия, способного вести борьбу с атакующими элементами высокоточного оружия и многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами.

В составе Ростеха разработку и производство унифицированных модулей "Магистр-СВ" ведет НПП "Рубин" (входит в Концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника").

"Примененные в "Магистр-СВ" программные и технические решения позволяют более эффективно бороться с существующими и перспективными средствами воздушного нападения противника. При разработке был учтен опыт войсковой эксплуатации изделий из состава комплекса "Барнаул-Т". В состав унифицированного модуля вошли качественно новые средства разведки воздушного пространства, удовлетворяющие современным требованиям по дальности и точности обнаружения воздушных целей. Это оптико-электронная станция, выносной оптико-электронный прибор наблюдения, малогабаритный радиолокационный обнаружитель и станция радиотехнической разведки", – отметил генеральный директор Концерна "Вега" Вячеслав Михеев.

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Страны
Россия
Продукция
Барнаул-Т
Компании
ОАО "Концерн "ВЕГА"
Ростех
Росэлектроника
Рубин НПП
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БПЛА
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