На учениях в Абхазии авторемонтные подразделения применили новейшие машины РЭМ-КЛ для эвакуации техники в бою

ЦАМТО, 31 марта. Военнослужащие автомобильного ремонтного подразделения российской военной базы в Абхазии в рамках тактико-специального учения на полигоне Цабал эвакуировали условно поврежденную технику, применив новейшие ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-КЛ в общевойсковом бою.

По замыслу учения, условный противник в ходе наступления огнем артиллерии вывел из строя несколько боевых машин соединения, после чего военнослужащим предстояло провести эвакуацию техники под плотным огнем противника.

Военнослужащие ремонтного подразделения с применением РЭМ-КЛ на базе вездехода "Урал" эвакуировали поврежденные машины на полевой сборный пункт для восстановления их технического состояния и возвращения в строй.

Также военнослужащие выполнили нормативы по развертыванию новых мобильных мастерских технического обслуживания МТО-АМ1, содержащих свыше 20 видов специального оборудования для ремонта вооружения и военной техники в полевых условиях.

РЭМ-КЛ оборудована поворотным подъемным устройством грузоподъемностью до трех тонн, лебедкой и электросваркой, при помощи которых в короткие сроки выполняются транспортировка вышедшей из строя военной техники и ремонтные работы по восстановлению ее боеспособности. В автономном режиме проводится широкий перечень работ по техническому обслуживанию в полевых условиях.

Всего в учении на горном полигоне Цабал было задействовано около 20 ед. современной специальной техники, сообщает пресс-служба Южного военного округа.