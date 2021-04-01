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Известия.ru

«Ростех» назвал сроки серийных поставок комплекса управления ПВО «Магистр»

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Источник изображения: Фото: «Росэлектроника»

Серийные поставки комплекса управления ПВО «Магистр» начнутся в текущем году. Об этом сообщила в среду, 31 марта, пресс-служба госкорпорации «Ростех».

«Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» в 2021 году начнет серийное производство комплексов автоматизированного управления огневыми средствами войсковой ПВО «Магистр-СВ». Новый унифицированный модуль предназначен для разведки воздушного пространства с использованием внешних и встроенных средств разведки и координации противовоздушного боя», — следует из пресс-релиза госкорпорации.

Как уточнили в пресс-службе, комплекс уже прошел государственные испытания и принят на снабжение российской армии.

Комплекс оборудован оптико-электронной станцией, которая может обнаруживать, распознавать и сопровождать воздушные цели.

«Для обеспечения таких технических возможностей разработчикам потребовалось создать базу данных оптических характеристик различных воздушных целей и особенностей излучения естественных помех», — отметили в «Ростехе».

Кроме того, ПВО «Магистр» оборудован малогабаритным радиолокационным обнаружителем, он способен с высокой точностью измерять координаты целей.

«При разработке унифицированного модуля управления особое внимание уделено повышению скрытности и живучести группировки ПВО. Также предусмотрена возможность интеграции в подсистему управления ПВО перспективного и существующего зенитного оружия, способного вести борьбу с атакующими элементами высокоточного оружия и многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что программные и технические решения, реализованные в ПВО «Магистр-СВ», позволяют эффективно бороться с уже существующими и перспективными средствами воздушного нападения противника.

Разработкой и производством комплексов занимается АО «Научно-производственное предприятие «Рубин» (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»).

«В состав унифицированного модуля вошли качественно новые средства разведки воздушного пространства, удовлетворяющие современным требованиям по дальности и точности обнаружения воздушных целей. Это оптико-электронная станция, выносной оптико-электронный прибор наблюдения, малогабаритный радиолокационный обнаружитель и станция радиотехнической разведки», — рассказал генеральный директор «Вега» Вячеслав Михеев.

В ноябре прошлого года индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев назвал сроки начала серийного производства новейшей управляемой ракеты «Булат». По его словам, оно стартует в 2022 году. Завершение опытно-конструкторских работ запланировано на конец 2021 года.

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Страны
Россия
Компании
ОАО "Концерн "ВЕГА"
Ростех
Росэлектроника
Рубин НПП
Проекты
БПЛА
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