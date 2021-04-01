Войти
РИА Новости

Армия получила новейший комплекс управления ПВО

34
0
0
Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Кадр видео
Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Кадр видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба концерна "Калашников"

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") в этом году начнет серийное производство новейших комплексов управления огневыми средствами противовоздушной обороны (ПВО) "Магистр-СВ", система прошла госиспытания и принята на снабжение Вооруженных сил РФ, сообщили в среду журналистам в пресс-службе "Ростеха".

"Холдинг "Росэлектроника" в 2021 году начнет серийное производство комплексов автоматизированного управления огневыми средствами войсковой ПВО "Магистр-СВ". Новый унифицированный модуль предназначен для разведки воздушного пространства с использованием внешних и встроенных средств разведки и координации противовоздушного боя. Разработка прошла госиспытания и принята на снабжение российской армии", - сказали в корпорации.

Как отметили в "Ростехе", "Магистр" оснащен уникальной оптико-электронной станцией, способной автоматически обнаруживать, распознавать и сопровождать воздушные цели.

"Для обеспечения таких технических возможностей разработчикам потребовалось создать базу данных оптических характеристик различных воздушных целей и особенностей излучения естественных помех", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в состав "Магистра" входит малогабаритный радиолокационный обнаружитель, совмещающий возможности обзорного радиолокатора и высокую точность измерения координат. Его архитектура, заявляют в "Ростехе", "опережает все известные на сегодняшний день средства радиолокационного обнаружения".

Предусмотрена возможность интеграции "Магистра" в подсистему управления ПВО перспективными и существующими зенитными ракетными комплексами, способными вести борьбу с высокоточным оружием и многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами, добавили в корпорации.

Разработку и производство унифицированных модулей "Магистр-СВ" ведет НПП "Рубин" (входит в концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника"). Как отметил гендиректор "Веги" Вячеслав Михеев, которого цитирует пресс-служба, при разработке "Магистра" был учтен опыт войсковой эксплуатации комплекса "Барнаул-Т".

"В состав унифицированного модуля вошли качественно новые средства разведки воздушного пространства, удовлетворяющие современным требованиям по дальности и точности обнаружения воздушных целей. Это оптико-электронная станция, выносной оптико-электронный прибор наблюдения, малогабаритный радиолокационный обнаружитель и станция радиотехнической разведки", – добавил Михеев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Барнаул-Т
Компании
Минoбороны РФ
ОАО "Концерн "ВЕГА"
Ростех
Росэлектроника
Рубин НПП
Проекты
БПЛА
Похожие новости
01.04.2021
Ростех начнет в 2021 году серийное производство новейших комплексов управления ПВО "Магистр-СВ"
25.02.2021
Россия впервые показала за рубежом модуль из системы управления для сетецентрических войн
15.05.2019
"Премьер" воздушного океана и "Безопасный город"
23.09.2013
В г.Пензе открылась XII отраслевая научно-техническая конференция радиоэлектронной промышленности.
10.04.2009
Антикризисный локомотив России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.04 00:41
  • 73
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 31.03 23:11
  • 33
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 31.03 21:36
  • 12
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 31.03 21:28
  • 7
Вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю
  • 31.03 20:15
  • 9
Защитим любой ценой
  • 31.03 17:24
  • 5
Ученый заявил, что лунный шаттл "Корвет" будет востребован после 2030 года
  • 31.03 16:59
  • 1
Конструктор заявил, что боевой экраноплан "Лунь" остается мощнейшим оружием XXI века
  • 31.03 16:24
  • 2
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?
  • 31.03 16:06
  • 1
Авианосный ящер достоин стапеля
  • 31.03 15:44
  • 1
Второй полет первого опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В
  • 31.03 15:18
  • 4
Лазерные копья для армии России
  • 31.03 15:14
  • 2
Военно-техническая дипломатия
  • 31.03 15:13
  • 2
РФ не позволит США говорить с собой с позиции силы - Песков
  • 31.03 15:13
  • 1
Вице-премьер РФ Борисов отправляется в Каракас
  • 31.03 12:26
  • 2
Время оптимизаторов