Армия получила новейший комплекс управления ПВО

Испытания зенитной управляемой ракеты 9М333 для зенитного ракетного комплекса "Стрела-10М" на Донгузском полигоне в Оренбургской области. Кадр видео.

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в "Ростех") в этом году начнет серийное производство новейших комплексов управления огневыми средствами противовоздушной обороны (ПВО) "Магистр-СВ", система прошла госиспытания и принята на снабжение Вооруженных сил РФ, сообщили в среду журналистам в пресс-службе "Ростеха".

"Холдинг "Росэлектроника" в 2021 году начнет серийное производство комплексов автоматизированного управления огневыми средствами войсковой ПВО "Магистр-СВ". Новый унифицированный модуль предназначен для разведки воздушного пространства с использованием внешних и встроенных средств разведки и координации противовоздушного боя. Разработка прошла госиспытания и принята на снабжение российской армии", - сказали в корпорации.

Как отметили в "Ростехе", "Магистр" оснащен уникальной оптико-электронной станцией, способной автоматически обнаруживать, распознавать и сопровождать воздушные цели.

"Для обеспечения таких технических возможностей разработчикам потребовалось создать базу данных оптических характеристик различных воздушных целей и особенностей излучения естественных помех", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в состав "Магистра" входит малогабаритный радиолокационный обнаружитель, совмещающий возможности обзорного радиолокатора и высокую точность измерения координат. Его архитектура, заявляют в "Ростехе", "опережает все известные на сегодняшний день средства радиолокационного обнаружения".

Предусмотрена возможность интеграции "Магистра" в подсистему управления ПВО перспективными и существующими зенитными ракетными комплексами, способными вести борьбу с высокоточным оружием и многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами, добавили в корпорации.

Разработку и производство унифицированных модулей "Магистр-СВ" ведет НПП "Рубин" (входит в концерн "Вега" холдинга "Росэлектроника"). Как отметил гендиректор "Веги" Вячеслав Михеев, которого цитирует пресс-служба, при разработке "Магистра" был учтен опыт войсковой эксплуатации комплекса "Барнаул-Т".

"В состав унифицированного модуля вошли качественно новые средства разведки воздушного пространства, удовлетворяющие современным требованиям по дальности и точности обнаружения воздушных целей. Это оптико-электронная станция, выносной оптико-электронный прибор наблюдения, малогабаритный радиолокационный обнаружитель и станция радиотехнической разведки", – добавил Михеев.