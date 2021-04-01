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Интерфакс-АВН

Кудрин: выявленные нарушения в "Роскосмосе" не касаются нецелевого использования средств, не требуют реагирования правоохранителей

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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Государственной Думы РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Выявленные по итогам прошлогодних проверок в "Роскосмосе" нарушения не касаются нецелевого использования бюджетных средств и не требуют вмешательства правоохранительных органов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"В последний год мы не нашли нецелевого использования (средств). Хотя я в одном выступлении, говоря о государственных корпорациях, сказал, что есть и такие, но в части "Роскосмоса" за прошлый год нецелевого не было выявлено и не было там выявлено таких нарушений, которые требуют специального реагирования правоохранительных органов", - сказал Кудрин на пленарном заседании Совета Федерации.

Ранее он сообщил, что Счетная палата выявила в прошлом году нарушения в "Роскосмосе" на более чем 30 млрд руб.

Глава СП отметил улучшение финансовой дисциплины госкорпорации. "Отмечу, что "Роскосмос" стал намного более внимательно относиться к своей финансовой дисциплине, просто ситуация все-таки серьезно изменилась", - сказал он.

Кудрин уточнил, что в настоящее время допускаются нарушения, связанные с отдельными процедурами, бухгалтерским.

По словам Кудрина, нарушения в госкорпорации, выявленные ранее, находятся на контроле Счетной палаты.

Как сообщалось, Счетная палата перенесла с 2020 на 2021 год проверку эффективности расходования бюджетных средств корпорацией "Роскосмос", РКС, РКЦ "Прогресс" и НПО имени Лавочкина в рамках аудита госпрограмм РФ по направлению "Инновационное развитие и модернизация экономики". Также пройдет проверка целевого и эффективного использования средств федерального бюджета, выделенных на реализацию федеральной целевой программы "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы" в рамках госпрограммы "Космическая деятельность России" в "Роскосмосе" и др.

Кудрин в 2018 году назвал "Роскосмос" рекордсменом по объёмам финансовых нарушений: в отчете палаты говорилось, что в 2017 году аудиторы выявили 151 факт нарушений в работе "Роскосмоса" на общую сумму 785,5 млрд рублей. В 2018 году СП выявила в космической отрасли значительно меньше нарушений - в 50 млрд рублей (по проверкам, не подпадающим под грифы ограничения информации). 30 сентября 2019 года финансовым директором "Роскосмоса" назначен Юрий Росляк, который в 2013-2019 годы работал аудитором Счетной палаты, 27 декабря 2019 года он стал заместителем гендиректора по капитальному строительству.

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Страны
Россия
Компании
НПО Лавочкина
РКC
Роскосмос
Персоны
Кудрин Алексей
Проекты
2020-й год
ГЛОНАСС
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