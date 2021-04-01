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ТАСС

Двигатель для ракеты "Союз-5" успешно прошел огневые испытания

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РД-171МВ
РД-171МВ.
Источник изображения: twitter.com/Rogozin

Гендиректор "Энергомаша" Игорь Арбузов поздравил коллектив предприятия с завершением огневых испытаний

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Цикл огневых испытаний первого доводочного жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ успешно завершился в научно-испытательном комплексе НПО "Энергомаш" (входит в состав Роскосмоса). Об этом в среду сообщили в Роскосмосе.

"Все восемь огневых испытаний, проводившихся на протяжении трех месяцев, прошли успешно, подтвердив работоспособность двигателя и правильность выбранных конструкторско-технологических решений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гендиректор "Энергомаша" Игорь Арбузов поздравил коллектив предприятия с завершением огневых испытаний. Он отметил, что проделанная работа - это заслуга и оценка результата труда всего коллектива, поскольку создание двигателя и его дальнейшая работа полностью зависят от уровня конструкторских и технологических решений, а также от качества выполнения работ, связанных с созданием двигателя. "Теперь по результатам можно сказать - да, двигатель состоялся!" - привели в Роскосмосе слова Арбузова.

В свою очередь главный конструктор НПО "Энергомаш" Петр Левочкин подчеркнул, что проведенные огневые испытания в очередной раз показали способность коллектива предприятия создавать самые совершенные в мире двигатели.

Двигатель будет направлен в Самару в Ракетно-космический центр "Прогресс" (входит в Роскосмос) для проведения целого ряда испытаний в составе первой ступени перспективной ракеты-носителя "Союз-5".

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Страны
Россия
Продукция
РД-170
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Проекты
Союз-5 РН
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