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Российская газета

NI назвал "Искандеры" под Калининградом серьезной проблемой для НАТО

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ОТРК "Искандер-М"
ОТРК "Искандер-М".
Источник изображения: rg.ru

Российские ракеты в Калининградской области становятся серьезной проблемой для НАТО. Этот регион быстро превращается в вооруженную крепость.

Об этом пишет издание The National Interest. И добавляет, что в Калининграде дислоцируются пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М", которые могут поразить обозначенную цель на расстоянии до 500 километров с точностью до шести метров.

Кроме того, войска береговой обороны вооружены противокорабельными комплексами "Бал-Э" и "Бастион-П". Последние могут угрожать ракетами кораблям, находящимся за сотни километров.

Чтобы защитить этот арсенал от авиации НАТО, регион прикрыт чрезвычайно плотной сетью ПВО, состоящей из систем С-300 и С-400 большой дальности, а также комплексов малой дальности "Панцирь".

Для использования такого оружия требуются мощные радары. Недавно введенная в эксплуатацию радиолокационная станция 29B6 "Контейнер" может отслеживать воздушную активность даже на большом расстоянии - от Великобритании до США.

Издание делает вывод: в случае конфликта между Россией и НАТО ракеты в Калининградской области станут препятствием для передвижения воздушных, морских и сухопутных войск через Польшу и Балтийское море. Российские радары, подразделения радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы будут иметь широкие возможности для сбора разведданных о деятельности НАТО.


Светлана Цыганкова

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Страны
Великобритания
Польша
Россия
США
Продукция
29Б6 Контейнер
96К6 Панцирь-С1
Бал РК
Бастион
Искандер
С-300
С-400 Триумф
Проекты
NATO
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