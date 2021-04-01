Войти
Интерфакс-АВН

Российским призывникам придется оставить смартфоны дома

37
0
0
Военнослужащий со смартфоном
Военнослужащий со смартфоном.
Источник изображения: РИА Новости/Илья Питалев

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Новобранцам придется расстаться со смартфонами, на призывной пункт они смогут взять только кнопочный телефон, сообщил представитель Генштаба ВС РФ.

1 апреля в России стартует весенний призыв. В армию на срочную службу призовут более 134 тыс. человек.

"Ребята, которые прибывают на призывную комиссию, непосредственно уходят служить в Вооруженные силы, при себе могут иметь только кнопочный телефон", - сообщил представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Безусловно, кажется немыслимой наша жизнь без гаджетов, тем не менее, есть ограничения, которые накладывает на себя некоторая закрытость как самого ведомства, так и его объектов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

"Дело в том, что военный комиссариат является территориальным представительством министерства обороны, на него распространяются все ограничения, которые распространяются на объекты министерства обороны", - отметил Цимлянский.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
31.08.2020
Африканские военные показали ритуалы с плясками на Дальнем Востоке
07.11.2018
3D-проектирование применяется военными строителями в Заполярье
19.01.2018
Метеокомплексы "Сюжет-МБ" впервые использовали во время полетов авиации ЗВО
06.09.2016
Российская армия получит бронированный эвакуатор
06.01.2014
ГОЗ 2013. Почему Минобороны и предприятия ОПК сумели найти общий язык
01.06.2012
Третий в истории корабль ВМФ РФ будет носить название «Стойкий»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.04 00:41
  • 73
Запад ведет информационную подготовку к захвату Калининграда
  • 31.03 23:11
  • 33
В России создадут новый многоразовый орбитальный корабль
  • 31.03 21:36
  • 12
Polityka (Польша): бумажное супероружие Путина
  • 31.03 21:28
  • 7
Вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта на Землю
  • 31.03 20:15
  • 9
Защитим любой ценой
  • 31.03 17:24
  • 5
Ученый заявил, что лунный шаттл "Корвет" будет востребован после 2030 года
  • 31.03 16:59
  • 1
Конструктор заявил, что боевой экраноплан "Лунь" остается мощнейшим оружием XXI века
  • 31.03 16:24
  • 2
The Telegraph (Великобритания): армии Китая и России поражают своими размерами, но как они будут воевать в действительности?
  • 31.03 16:06
  • 1
Авианосный ящер достоин стапеля
  • 31.03 15:44
  • 1
Второй полет первого опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В
  • 31.03 15:18
  • 4
Лазерные копья для армии России
  • 31.03 15:14
  • 2
Военно-техническая дипломатия
  • 31.03 15:13
  • 2
РФ не позволит США говорить с собой с позиции силы - Песков
  • 31.03 15:13
  • 1
Вице-премьер РФ Борисов отправляется в Каракас
  • 31.03 12:26
  • 2
Время оптимизаторов