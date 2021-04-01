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Ил-112 идет на смену Ан-26

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Источник изображения: vpk-news.ru

Воронежский авиазавод способен выпускать до 12 легких транспортных самолетов Ил-112 в год.

Об этом заявили в ПАО «Ил». Согласно сообщению Объединенной авиастроительной корпорации, второй полет самолета состоялся 30 марта 2021 года, а его продолжительность составила около 30 минут. Испытания признаны успешными.

Тема серийного производства нового транспортника стала актуальной после возобновления летных испытаний прототипа. 

«Доработаны все системы самолета, проведена работа по снижению его веса, что позволило передать Ил-112 на этап предварительных испытаний, проводимых совместно с Министерством обороны. Параллельно ведется подготовка к серийному производству до 12 самолетов в год, что удовлетворит потребности военных и обеспечит устойчивую загрузку предприятия, - рассказал управляющий директор ПАО «Ил» Сергей Ярковой.

Этот транспортник должен будет заменить в составе ВКС России устаревшие Ан-26.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-26
Ил-112
Компании
Ил
ОАК
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