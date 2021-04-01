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ЦАМТО

DRDO выполнила сброс легкой торпеды национальной разработки с борта Ил-38

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Противолодочный самолет Ил-38SD "Морской змей" ВВС Индии
Противолодочный самолет Ил-38SD "Морской змей" ВВС Индии.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Aktug Ates

ЦАМТО, 31 марта. Организация оборонных исследований и разработок МО Индии (DRDO) впервые успешно провела испытания нового варианта усовершенствованной легкой торпеды "Шиена" (Shyena), адаптированного для применения с борта морского патрульного самолета Ил-38SD ВМС Индии.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на официальные источники, боеприпас национальной разработки, оснащенный механизмом сброса на парашюте, был испытан 8 марта у восточного побережья Индии недалеко от Вишакхапатнама.

Разработанная Военно-морской научно-технологической лабораторией (NSTL) DRDO новая версия способна сопровождать несколько целей с использованием современных алгоритмов обработки сигналов. NSTL разработала и предназначенную для применения с борта кораблей и морских вертолетов базовую версию торпеды, длина которой составляет 2,75 м, а масса – 220 кг. Боеприпас снащен 50 кг взрывчатого вещества.

Оснащенные электродвигателем и системами самонаведения торпеды серии "Шиена" производятся государственной компанией Bharat Dynamics Limited и впервые поступили на вооружение в начале 2012 года. По данным DRDO, они могут применяться на глубинах до 540 м и атаковать подводные лодки, движущиеся со скоростью до 33 узлов.

"Шиена" разработана на базе проекта легкой торпеды A244S, которые итальянская компания Whitehead Alenia Sistemi Subacquei (WASS) поставила ВМС Индии в начале 1990-х гг.

В начале 2017 года Индия продала неназванное количество торпед "Шиена" ВМС Мьянмы в рамках контракта стоимостью 37,9 млн. долл.

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Страны
Индия
Италия
Мьянма
Продукция
Ил-38
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