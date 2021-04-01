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Известия.ru

Илон Маск намерен привлечь в свой будущий город Старбейс тысячи людей

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Илон Маск намерен привлечь тысячи человек в город Старбейс. Бизнесмен уверен в том, что население резко вырастет в ближайшие два года. В населенном пункте ждут инженеров, строителей, техников, передает телеканал «Известия». О создании Старбейса Маск объявил в начале марта. Поселение отстроят рядом с частным испытательным полигоном SpaceX. Власти предупредили о том, что Маску предстоит много работы. Первый этап — процесс регистрации города. К сбору бумаг предприниматель пока не приступал.

Илон Маск намерен привлечь тысячи человек в город Старбейс. Бизнесмен уверен в том, что население резко вырастет в ближайшие два года. В населенном пункте ждут инженеров, строителей, техников, передает телеканал «Известия». О создании Старбейса Маск объявил в начале марта. Поселение отстроят рядом с частным испытательным полигоном SpaceX. Власти предупредили о том, что Маску предстоит много работы. Первый этап — процесс регистрации города. К сбору бумаг предприниматель пока не приступал.

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Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
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