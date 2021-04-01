В Росгвардии рассказали, как Крымский мост защищен от диверсантов

Современный щит спецназовца не только предохраняет от пуль и осколков. Он способен поражать нарушителя разрядом электротока, ослепить или оглушить.

Как сегодня вооружена Росгвардия? Как росгвардейцы обеспечивают мирную жизнь граждан в южных регионах? Как охраняется Крымский мост? Об этом рассказал "РГ" командующий Южным округом войск Национальной гвардии РФ генерал-полковник Олег Козлов.

- Олег Александрович, в этом году Росгвардия отмечает двойной юбилей. 27 марта бойцы и сотрудники Росгвардии отпраздновали 210 лет со дня создания в России по указу императора Александра I внутренней стражи. А в 2016 году из бойцов внутренних войск МВД была сформирована Федеральная служба Национальной гвардии России, в которую вошли также подразделения спецназа: СОБР и ОМОН, лицензионно-разрешительной работы и вневедомственной охраны, и авиационные отряды специального назначения. Какие задачи стоят перед службой в наши дни?

Олег Козлов: Воинские части и территориальные органы Южного округа Росгвардии достойно справились со своими задачами, обеспечив безопасность таких значимых мероприятий, как Инвестиционный форум в Сочи, саммит "Россия - Африка", матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу, международные Дельфийские игры, Евразийский экономический форум - список можно продолжить. Причем обеспечить безопасность нужно было самым незаметным способом. К примеру, на горнолыжной трассе, на которой соревновались спортсмены, наши дозоры и секреты были так тщательно замаскированы, что лыжники и сноубордисты их даже не увидели.

Спецподразделения округа привлекаются к выполнению задач в составе объединенной группировки войск на Северном Кавказе и, конечно, совместно с другими правоохранительными органами борются с криминалитетом. Назову самые свежие примеры. Недавно отряд СОБРа по Ростовской области привлекался к задержанию подозреваемых в мошенничестве при продаже автомобилей. Спецназ из Астраханской области участвовал в задержании преступников, которые под видом сотрудников газовой службы обворовывали пожилых людей.

В Севастополе, Волгограде, Калмыкии и Адыгее спецназовцы провели операцию по пресечению деятельности нелегальных игровых заведений. В Симферополе бойцы отряда "Халзан" участвовали в задержании банды, которая по мошенническим схемам обналичивала деньги, а ОМОН из Краснодарского края - в поимке вымогателей в Сочи. При содействии армавирского отряда специального назначения "Вятич" задержаны подозреваемые в продаже контрафактного алкоголя.

- В повседневной жизни также бывают ситуации, когда нужна оперативная помощь обученных людей, ваши бойцы могут участвовать в таких операциях?

Олег Козлов: Росгвардейцы приходят на помощь попавшим в беду людям. На вертолетах Ми-8 и Ми-26 помогали тушить пожары в Ростовской области и в Крыму. Бойцы "Беркута" после сильнейшего снегопада вытаскивали из сугробов на трассе "Таврида" застрявшие автомобили и помогали замерзшим людям отогреться. В Сочи бойцы вневедомственной охраны помогли доставить в больницу девочку, у которой произошел приступ, и она задыхалась. Ребенка удалось спасти. А в Астраханской области их коллега, рискуя жизнью, вытащил из ледяной воды двух тонущих мужчин. И это лишь некоторые моменты повседневной служебно-боевой деятельности.

- Наверное, это "военная тайна", но все же интересно, как, например, вы обеспечиваете безопасность Крымского моста?

Олег Козлов: Кое-что рассказать могу. Например, о том, что на вооружении у нас самые современные образцы техники. Так, безопасность объектов Керченского пролива, в том числе Крымского моста, обеспечивают противодиверсионные катера типа "Грачонок", предназначенные для борьбы с подводными силами противника. Такие катера могут находиться в автономном плавании до пяти суток. Они оснащены новейшими навигационными системами. Еще одно их преимущество перед другими судами подобного класса - чрезвычайная маневренность.

В морской отряд Керчи поступили восемь скоростных патрульных катеров "Сарган", которые разгоняются до 44 узлов (около 81,5 километра в час). Быстроходность позволяет экипажам выполнять любые задачи по охране вверенной территории. В конце 2020 года мы получили береговой двухдиапазонный радиолокационный комплекс "Балтика-БТВ". Он обнаруживает, распознает и автоматически сопровождает надводные цели.

Росгвардейцы Южного округа оснащены отличным стрелковым оружием. Это автоматы АК-200 и АК-205, пулеметы "Печенег", пистолеты-пулеметы "Витязь-СН" и пистолеты Ярыгина с улучшенными характеристиками. Стрелково-гранатометный комплекс АДС может использоваться под водой и на суше.

Беспилотные наблюдательные аппараты - уникальные машины. Дрон на высоте 300 - 400 метров невозможно услышать и разглядеть его затруднительно. Зато камера, вмонтированная в его корпус, может рассмотреть с полукилометровой высоты звездочки на погонах или масть игральных карт. Управляются беспилотники со специальной станции в микроавтобусе, где находится специальная группа. Дроны могут летать хоть в жару, хоть в мороз до четырех часов беспрерывно и вести наблюдение за обстановкой на трассе или в акватории.

- Олег Александрович, за долгие годы службы какое событие врезалось вам в память?

Олег Козлов: В ночь с 31 декабря на 1 января 1995 года мой танковый батальон (я тогда был майором) вошел в Грозный. Около дворца Дудаева стало ясно: в тех условиях нас сожгут, как Майкопскую бригаду. Вместе с замполитом Пашей Перепелицей решили вывести танки в парк имени Ленина, закопаться и биться там до конца. Позже подошли десантники, и 7 января штурмовой отряд пошел на дворец и попал в окружение. Бой был жестокий. Самое страшное, что в подвалах зданий сидели русские женщины, старики и дети. У них закончились запасы еды и воды, солдаты отдавали этим людям последнее. В памяти стоит картина: идет бой, а солдат отстреливается и копает во дворе могилу, чтобы похоронить умершего в подвале старика.

У меня рядовой был по фамилии Кузнечик. Он ходил в очках. У него друга убило, и сам он был ранен в руку. Приходит и говорит: "Дайте мне снайперскую винтовку". Отвечаю: "Ну какой ты снайпер - ты же очки носишь". А он в ответ: "Научусь". Дали винтовку, и когда он убил вражеского снайпера, то радовался, как ребенок.

Два раза боевики нам предлагали сдаться и говорили бойцам: "Войны нет - отдайте офицеров, и вы завтра будете уже все в Москве". Солдаты сказали: "Мы своих командиров не отдаем". И я понял, что наш солдат - это самый лучший солдат в мире. Вот эти эпизоды в памяти навсегда.

Многие военнослужащие и сотрудники войск правопорядка отдали жизнь, выполняя служебные обязанности. 39 военнослужащих и сотрудников округа удостоены звания Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации, из них 25 посмертно. 64 наших сотрудника навечно зачислены в списки воинских частей и подразделений. Именем павшего в 1996 году в Чечне генерал-майора Николая Скрыпника назван военно-транспортный самолет Ан-26. Поисково-спасательные катера "Сокол" в Сочи носят имена Олега Визнюка и Андрея Орлова. Имена погибших воинов носят более 50 улиц и учебных заведений юга России. На примере их службы строится воспитательная работа в частях.

Досье "РГ"

Олег Козлов родился 20 апреля 1963 года в селе Азгир Ставропольского края. После окончания школы в 1980 году был призван в Советскую Армию, а через четыре года молодой выпускник Ташкентского танкового училища был направлен в 40-ю армию Туркестанского военного округа. Проходил также службу в Венгрии и Белоруссии. В 1994 году окончил Военную академию бронетанковых войск имени Малиновского. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания в Чечне, 19 октября 1996 года получил звание Героя России. 26 марта 2018 года занял пост командующего Южным округом войск Национальной гвардии России.

Николай Грищенко