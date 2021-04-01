Ракетный крейсер "Варяг" провел учебные стрельбы в Японском море

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Флагман Тихоокеанского флота (ТОФ) гвардейский ракетный крейсер "Варяг" в заливе Петра Великого в Приморье провел учебные стрельбы по воздушным целям, сообщили в пресс-службе флота в среду.

"Сегодня в заливе Петра Великого крейсер провёл учение по организации обороны корабля от средств воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия флагмана флота обеспечивал малый ракетный корабль "Иней", который произвёл пуск ракет-мишеней "Саман".

"Мишени, имитировавшие полёт противокорабельных крылатых ракет, были обнаружены и атакованы корабельными средствами ПВО. Для отражения атаки ГРКР "Варяг" применил зенитно-ракетный комплекс самообороны "Оса", 130-мм артиллерийскую установку АК-130 и автоматические артиллерийские установки АК-630", - сообщили в ТОФ.