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В ОДКБ обсудили вопросы информационной безопасности

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Источник изображения: vpk-news.ru

Обеспечение информационной безопасности по проведению операции постоянного действия, направленной на противодействие преступлениям в сфере информационных технологий (операция «ПРОКСИ»), обсудили в Москве руководители национальных штабов государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности.

«В выступлениях руководителей национальных штабов подчёркивалось, что основными угрозами государственной и общественной безопасности по-прежнему остаются деятельность преступных организаций и группировок. В том числе - транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психоактивных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и торговлей людьми», - сообщил журналистам в среду пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, опасность таких угроз усиливается в разы при достижении перечисленных криминальных целей посредством информационно-телекоммуникационных технологий и в первую очередь посредством сети Интернет.

«Как было подчёркнуто, развитие цифровых технологий, помимо пользы, несёт в себе немалые риски и открывает новые возможности совершения преступлений и терактов. Всё это может существенно усугубиться, если не уделять должного внимания вопросам защиты цифрового суверенитета. Именно поэтому важно на уровне межгосударственного взаимодействия в рамках ОДКБ поступательно по нарастающей выстраивать защиту от существующих и потенциальных киберугроз», - сказал Зайнетдинов.

Он отметил, что текущий год главами государств-членов ОДКБ определён годом продолжения консолидации усилий в борьбе против современных вызовов и угроз и совершенствованию межгосударственного взаимодействия при проведении оперативно-профилактических операций по противодействию незаконному обороту наркотиков, преступности в информационно-коммуникационной сфере, незаконной миграции и наёмничеству.

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